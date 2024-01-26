Ερντογάν: Περιμένουμε την απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για τα F-16

Η Τουρκία αναμένει την απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για την αγορά των μαχητικών F-16, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και παραδέχτηκε ότι υπήρξε σχετική υπόσχεση από την αμερικανική πλευρά.
Συγκεκριμένα, κατά την έξοδό του από την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «το Kοινοβούλιό μας, μετά την υπόσχεση που μας δόθηκε, ψήφισε δόξα τω Θεώ με συντριπτική πλειοψηφία».
O ίδιος συνέχισε: «Μου ήρθε χθες (σ.σ. ο νόμος για την κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ). Το υπέγραψα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ. Την προηγούμενη ημέρα, ο Μπάιντεν έστειλε γραπτή εντολή -τρόπον τινά- τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στα άλλο Κοινοβούλιο (sic), εκφράζοντας το αίτημα του να προχωρήσουν τα κοινοβούλιά τους το συντομότερο δυνατό».
Περιμένουμε, είπε ο κ. Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι «το αποτέλεσμα που θα προκύψει από εκεί το συντομότερο δυνατό θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποστολής των F-16 στην Τουρκία, καθώς και όλη τη διαδικασία επισκευής και συντήρησης».
«Αυτό περιμένουμε» επανέλαβε, τονίζοντας ότι «ο υπουργός Εξωτερικών μου παρακολουθεί στενά το θέμα».
Σημείωσε ακόμη ότι «τόσο ο Καναδάς όσο και η Σουηδία έχουν δηλώσει ότι αυτό το βήμα ήταν πολύ θετικό όσον αφορά στη στάση της Τουρκίας και αποτελεί πηγή ισχύος για το ΝΑΤΟ».
- Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης: Οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να προστατευτούν από πράξεις γενοκτονίας - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει παρόμοιες πράξεις
- Συνελήφθη Ταϊλανδέζα που είχε βγάλει βόλτα με την Bentley της το λιονταράκι της - Viral βίντεο
- Στόλτενμπεργκ: Η Ουγγαρία θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στα τέλη Φεβρουαρίου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.