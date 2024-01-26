Ερντογάν: Περιμένουμε την απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για τα F-16

Η Τουρκία αναμένει την απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για την αγορά των μαχητικών F-16, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και παραδέχτηκε ότι υπήρξε σχετική υπόσχεση από την αμερικανική πλευρά.

Συγκεκριμένα, κατά την έξοδό του από την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «το Kοινοβούλιό μας, μετά την υπόσχεση που μας δόθηκε, ψήφισε δόξα τω Θεώ με συντριπτική πλειοψηφία».

O ίδιος συνέχισε: «Μου ήρθε χθες (σ.σ. ο νόμος για την κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ). Το υπέγραψα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ. Την προηγούμενη ημέρα, ο Μπάιντεν έστειλε γραπτή εντολή -τρόπον τινά- τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στα άλλο Κοινοβούλιο (sic), εκφράζοντας το αίτημα του να προχωρήσουν τα κοινοβούλιά τους το συντομότερο δυνατό».

Περιμένουμε, είπε ο κ. Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι «το αποτέλεσμα που θα προκύψει από εκεί το συντομότερο δυνατό θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποστολής των F-16 στην Τουρκία, καθώς και όλη τη διαδικασία επισκευής και συντήρησης».

«Αυτό περιμένουμε» επανέλαβε, τονίζοντας ότι «ο υπουργός Εξωτερικών μου παρακολουθεί στενά το θέμα».

Σημείωσε ακόμη ότι «τόσο ο Καναδάς όσο και η Σουηδία έχουν δηλώσει ότι αυτό το βήμα ήταν πολύ θετικό όσον αφορά στη στάση της Τουρκίας και αποτελεί πηγή ισχύος για το ΝΑΤΟ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.