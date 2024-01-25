Επιστολή στα ηγετικά στελέχη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έστειλε ομάδα οργανώσεων, η οποία είναι γνωστή ως «ο συνασπισμός για τα μαχητικά», ζητώντας από τους συγκεκριμένους νομοθέτες να εξετάσουν ενδελεχώς τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη πιθανή πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

Οι συγκεκριμένες οργανώσεις κάνουν λόγο για έναν εκβιασμό που πραγματοποίησε η Τουρκία με αφορμή την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προτρέπουν τους νομοθέτες να ζητήσουν μηχανισμούς που θα καθιστούν υπεύθυνη την 'Αγκυρα εάν συνεχίσει να αγνοεί τη νομοθεσία, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ.

Οι πρόεδροι και οι επικεφαλής της μειοψηφίας των συγκεκριμένων επιτροπών (γερουσιαστές Μπεν Κάρντιν και Τζιμ Ρις, και βουλευτές Μαικ Μακολ και Γκρέγκορι Μικς) είναι οι νομοθέτες που ουσιαστικά κρατούν τα κλειδιά για τα αμερικανικά μαχητικά, καθώς όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα στείλει την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν ή να διατυπώσουν ενστάσεις μέσα σε ένα διάστημα 15 ημερών.

Την επιστολή υπογράφουν οι εξής οργανώσεις: Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), American Friends of Kurdistan, Armenian National Committee of America, Hindu American Foundation, In Defense of Christians, Middle East Forum.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων ότι «η στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που άφησε αυτόν τον εκβιασμό να εξελίσσεται θα πρέπει να οδηγήσει σε αυξημένη επαγρύπνηση εκ μέρους του Κογκρέσου για να διασφαλίσει ότι τα αμερικανικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται από την Τουρκία εναντίον αμερικανικών συμφερόντων, συμμάχων, εταίρων ή αξιών».

Η επιστολή που στάλθηκε στα ηγετικά στελέχη των επιτροπών στο Κογκρέσο

«Εκ μέρους των μελών των ακόλουθων οργανώσεων - American Friends of Kurdistan, Armenian National Committee of America, Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC), Hindu American Foundation, In Defense of Christians και Middle East Forum - γράφουμε για να σας παροτρύνουμε να ασκήσετε το υψηλότερο επίπεδο εποπτείας του Κογκρέσου για τυχόν πωλήσεις νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στη Δημοκρατία της Τουρκίας.

Χαιρετίζουμε τα νέα ότι η Τουρκία μπορεί επιτέλους να άρει το μακροχρόνιο βέτο της για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η καθυστέρηση της 'Αγκυρας σε αυτό το θέμα ήταν ασυγχώρητη και αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος αλλά - σύμφωνα με την δήλωση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν - ένας παράγοντας που ακολουθεί μια "ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική". Η 'Αγκυρα δεν ενδιαφέρεται εάν αυτή η στάση έχει κόστος για την ενότητα του ΝΑΤΟ ή για τα δυτικά συμφέροντα ασφάλειας.

Το πιο προσβλητικό μέρος της καθυστέρησης της 'Αγκυρας στην διαδικασία έγκρισης ένταξης της Σουηδίας είναι ο ανοιχτός εκβιασμός για την εξασφάλιση παραχωρήσεων από τη Σουηδία, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που άφησε αυτόν τον εκβιασμό να εξελίσσεται θα πρέπει να οδηγήσει σε αυξημένη επαγρύπνηση εκ μέρους του Κογκρέσου για να διασφαλίσει ότι τα αμερικανικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται από την Τουρκία εναντίον αμερικανικών συμφερόντων, συμμάχων, εταίρων ή αξιών.

Γνωρίζουμε τους διάφορους λόγους που έχει προβάλει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να υποστηρίξει την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Ωστόσο, δύο χρόνια από τότε που επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία βάσει του νόμου "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" (CAATSA), δεν είμαστε πεπεισμένοι για οποιοδήποτε σκεπτικό που δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη παραβίαση της CAATSA από την Τουρκία ή την επίκληση τεχνικών στοιχείων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τη διατύπωση νομικών επιχειρημάτων που αποσκοπούν στην παράκαμψη τόσο των κυρώσεων όσο και των νομοθετικών προθέσεων σας.

Δεδομένου ότι η προηγούμενη συμπεριφορά είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας μελλοντικής συμπεριφοράς, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η χρήση των F-16 από την Τουρκία είναι σύμφωνη με τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων και την πολιτική της κυβέρνησης για τη μεταφορά συμβατικών όπλων.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη πώληση, έχουμε σοβαρές ανησυχίες ότι οι μεταφορές όπλων στην Τουρκία θα συμβάλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα αυξήσουν την πιθανότητα σύγκρουσης. Η Τουρκία έχει δανείσει στο παρελθόν αμερικανικά F-16 στο Αζερμπαϊτζάν για την επίθεσή του στο Αρτσάχ, έχει χρησιμοποιήσει αμερικανικά F-16 για να βομβαρδίσει τους Κούρδους εταίρους μας στη Συρία και έχει χρησιμοποιήσει αμερικανικά F-16 για να παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο και να απειλήσει την κυριαρχία της Ελλάδας.

Η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Διακήρυξη του Μπακού του 2006 -μαζί με το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν- μέσω της οποίας δεσμεύονται να υποστηρίξουν η μία τις αδιάλλακτες θέσεις της άλλης στην Κύπρο, την Αρμενία και το Κασμίρ, όλες αντίθετες προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Εφόσον η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει επίσης άλλα αμερικανικά όπλα για να συνεχίσει την σχεδόν 50χρονη παράνομη και βίαιη κατοχή της Κύπρου, να επιτεθεί στους Κούρδους στη Συρία και το Ιράκ και να στοχεύσει απερίσκεπτα τα στρατεύματα των ΗΠΑ στη Συρία και το Ιράκ, σίγουρα αντιμετωπίζουμε την πιθανότητα τα αμυντικά όπλα των ΗΠΑ που παρέχονται στην Τουρκία να χρησιμοποιηθούν για παράνομους στρατιωτικούς σκοπούς και όχι μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σκόπευαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ισχυρή πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Τουρκίας προς τη Χαμάς και η ρητορική της υποστήριξη προς τους Χούτι πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη προτού της παραχωρηθεί το προνόμιο των προηγμένων όπλων των ΗΠΑ. Ένας αληθινός σύμμαχος, ένας που αξίζει μια ουσιαστική αμυντική σχέση, δεν θα πρέπει να υποστηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα μέτωπο ενώ τις υπονομεύει σε άλλο. Οι ΗΠΑ έχουν σε πολλές περιπτώσεις ορίσει τουρκικές οντότητες για υποστήριξη της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας έχει εμπλακεί στο μεγαλύτερο σχέδιο παράκαμψης κυρώσεων στην ιστορία, ένα σχέδιο που ωφελεί το Ιράν. Τελευταία, η Τουρκία έχει κάνει περισσότερα για να κερδίσει τον χαρακτηρισμό του "κράτους χορηγός της τρομοκρατίας" παρά για να ανταποκριθεί στον χαρακτηρισμό του "συμμάχου του ΝΑΤΟ".

Σας παροτρύνουμε να εφαρμόσετε τον πιο αυστηρό έλεγχο σε οποιαδήποτε πιθανή πώληση ή μεταφορά F-16 ή οποιουδήποτε σημαντικού οπλικού συστήματος στην Τουρκία και να απαιτήσετε μηχανισμούς που θα καθιστούν υπεύθυνη την 'Αγκυρα εάν συνεχίσει να αγνοεί τη νομοθεσία, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

