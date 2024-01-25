Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία δήλωσε πως προβλέπει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα ολοκληρώσει εντός ημερών την επικύρωση της υποψηφιότητας της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και θα ακολουθήσουν γρήγορα βήματα για την υιοθέτηση από το αμερικανικό Κογκρέσο της πώλησης μαχητικών αεριωθουμένων F-16 στην Άγκυρα.

Σε σημερινή συνέντευξή του, ο πρεσβευτής Τζεφ Φλέικ δήλωσε πως μόλις το επίσημο έγγραφο της επικύρωσης φθάσει στην Ουάσινγκτον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα στείλει αμέσως στο Κογκρέσο αναγγελία για την πώληση των F-16 αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Το τουρκικό κοινοβούλιο επικύρωσε προχθές, Τρίτη, την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αίροντας με καθυστέρηση 20 μηνών ένα μείζον εμπόδιο για την επέκταση της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Ο Ερντογάν πρέπει τώρα να υπογράψει το σχετικό νομοθέτημα, το οποίο θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το επίσημο έγγραφο της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας πρέπει επίσης να σταλεί στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς αν περιμένει να συμβεί αυτό «εντός ημερών», ο Φλέικ, πρώην γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε στο Ρόιτερς: «Ναι, το περιμένω».

«Δεν βλέπω γιατί να περιμένει η Τουρκία, με το κοινοβούλιο εδώ να έχει ενεργήσει», δήλωσε. «Έτσι περιμένω, μόλις αυτό διαβιβασθεί στην Ουάσινγκτον, τότε να γίνει η αναγγελία (της πώλησης των F-16). Και η επίσημη αναγγελία θα γίνει».

Οι καθυστερήσεις της Άγκυρας να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας προκάλεσαν απογοήτευση σε συμμάχους της, όμως της επέτρεψαν επίσης να αποσπάσει μερικές παραχωρήσεις. Ο Φλέικ, ο οποίος ήταν πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δήλωσε ωστόσο πως στο διάστημα αυτό η Σουηδία ανταποκρίθηκε στις «πολύ θεμιτές ανάγκες ασφαλείας» της Τουρκίας.

Ο πρεσβευτής δήλωσε πως ήρθε σε επαφή με τους επικεφαλής των επιτροπών εξωτερικών σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ, περιλαμβανομένων αυτών που εξέφραζαν ανησυχίες για την πώληση F-16 στην Τουρκία εξαιτίας των επιδόσεων της χώρας αυτής στα ανθρώπινα δικαιώματα και των καθυστερήσεων στην ένταξη της Σουηδίας.

«Υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου που είχαν την ισχυρή πεποίθηση ότι, πριν προχωρήσουμε με την πώληση των F-16, έπρεπε η Σουηδία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

«Όμως όλοι βλέπουν την αξία της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και όλοι βλέπουν την αξία της διαλειτουργικότητας που θα υπάρξει με αυτό τον εκσυγχρονισμό των F-16».

