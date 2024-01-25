Ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε σήμερα το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μετά την επικύρωση του σχετικού νομοσχεδίου από την Εθνοσυνέλευση, το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, δημοσιεύτηκε στη τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την έγκριση της κύρωσης του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Μετά και από την υπογραφή αίρεται και το τελευταίο εμπόδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζεται ότι, η Σουηδία υπέβαλε αίτηση για να ενταχθεί στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου τον Μάιο του 2022 μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, όμως η διαδικασία προσχώρησης, η οποία απαιτεί την έγκριση όλων των μελών, καθυστερούσε από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τρίτη το πρωτόκολλο είχε εγκριθεί από την τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Έτσι, η Ουγγαρία αποτελεί πλέον το τελευταίο εμπόδιο της Σουηδίας να ενταχθεί στη συμμαχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.