Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε μια Ταϊλανδέζα για παράνομη κατοχή ενός μικρού λιονταριού, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Ταϊλάνδης, μετά την προβολή βίντεο στο ίντερνετ που έγινε viral.

Σε αυτό φαινόταν ένα λιονταράκι μέσα σε μια λευκή Bentley που κυκλοφορούσε στους δρόμους της δημοφιλούς στους ταξιδιώτες πόλης Πατάγια, πάνω από 2,6 εκατομμύρια προβολές στο ίντερνετ.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το βίντεο και τελικα συνέλαβε την Σαουανγκίτ Κοσουγκνέρν, βάσει του νόμου περί προστασίας των άγριων ζώων.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι παραβίασε το νόμο για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους "έχοντας στην κατοχή της χωρίς άδεια ζώο προστατευόμενου είδους", διευκρινίζει η αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook.



Βάσει του νόμου, στην Ταϊλανδέζα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 100.000 μπατ (περίπου 2.600 ευρώ) και ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Η Σαουανγκίτ δήλωσε στην αστυνομία ότι αγόρασε το λιονταράκι από μια άλλη γυναίκα έναντι 250.000 μπατ, αλλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επίσημο έγγραφο για την αγορά του ελλείψει πληροφοριών για το φύλο του ζώου.

Η ίδια είπε ότι το κρατούσε σε σπίτι που νοίκιαζε από έναν υπήκοο της Σρι Λάνκα. Αυτός, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να οδηγεί την Bentley, απελάθηκε στη χώρα του, σύμφωνα με την υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

