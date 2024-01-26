Στόλτενμπεργκ: Η Ουγγαρία θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στα τέλη Φεβρουαρίου

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα πως περιμένει ότι το ουγγρικό κοινοβούλιο θα επικυρώσει την προσχώρηση της Σουηδίας μόλις συγκληθεί ξανά στα τέλη Φεβρουαρίου, απομακρύνοντας το τελευταίο εμπόδιο για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Η Ουγγαρία έγινε η τελευταία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει δώσει ακόμη το νομικό πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας μετά την επικύρωση της αίτησης της Στοκχόλμης από το τουρκικό κοινοβούλιο την Τρίτη και την υπογραφή της επικύρωσης από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν χθες, Πέμπτη.

Η αίτηση μιας χώρας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ πρέπει να επικυρωθεί και από τα 31 μέλη της Συμμαχίας προτού η χώρα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτήν.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν τον διαβεβαίωσε σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν αυτή την εβδομάδα πως υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας.

"Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα καταστήσει το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό και όλους εμάς πιο ασφαλείς", δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.

"Έχει καταστεί σαφές πως το κοινοβούλιο θα το πάρει αυτό μόλις συγκληθεί το κοινοβούλιο και το μήνυμα είναι πως το κοινοβούλιο θα υποστηρίξει στη συνέχεια την επικύρωση της σουηδικής ένταξης", είπε ο Στόλτενμπεργκ.

"Το μήνυμα που έχω λάβει είναι πως το κοινοβούλιο θα συγκληθεί και πάλι στα τέλη Φεβρουαρίου άρα θα πρέπει να περιμένουμε", πρόσθεσε.

"Αλλά είμαι απολύτως βέβαιος και βασίζομαι στην Ουγγαρία πως η ένταξη της Σουηδίας θα επικυρωθεί μόλις το κοινοβούλιο συγκληθεί εκ νέου στα τέλη Φεβρουαρίου".

