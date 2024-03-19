Κατά της Δύσης έβαλλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία τους προς αξιωματικούς, στην οποία έκανε προκλητικές δηλώσεις ότι έπρεπε το 1974 να καταληφθεί όλη η Κύπρος από τις τουρκικές δυνάμεις.

«Εμείς δεν μπορούσαμε να παράγουμε ούτε μια καρφίτσα! Καρφίτσα! Οι ΗΠΑ και Δύση δεν μάς έδιναν ούτε ένα πιστόλι! Μας απέκλεισαν! Μα είμαστε σύμμαχοι κτλ. Δεν το άκουγαν. Αλλά σήμερα εμείς τους πουλάμε εγχώριας κατασκευής πιστόλια! Εκείνοι περιμένουν στη σειρά. Εκεί φτάσαμε» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Είδατε πως ναυπηγήσαμε το αεροπλανοφόρο μας. Λέμε πως αυτό δεν είναι αρκετό. Τώρα έχουμε την αποφασιστικότητα να ναυπηγήσουμε το δεύτερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο, ο πασάς μου ο αρχηγός του Ναυτικού με την ομάδα του εργάζονται για τον σκοπό αυτό. Και συνεχίζουμε τις αναζητήσεις μας. Και όπως ξέρετε υπάρχουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας. Δεν μένουμε μόνο εδώ. Τώρα προσπαθούμε να ναυπηγήσουμε και μη επανδρωμένα υποβρύχια, και αν θέλει ο Θεός θα το καταφέρουμε κι αυτό».

«Θα τα πετύχουμε. Μπορεί να το καταφέρει το παιδί του ξένου, γιατί να μην μπορούμε εμείς;» διερωτήθηκε ο Ερντογάν.



