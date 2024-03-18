Παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα, ο οποίος ούτε λίγο - πολύ ευχήθηκε το 1974 τα τουρκικά στρατεύματα να... είχαν «τελειώσει τη δουλειά» και να είχαν καταλάβει όλη την Κύπρο.

«Αν είχαμε πιέσει λίγο περισσότερο το 1974 θα είχαμε πάρει όλη την Κύπρο» δήλωσε σε Τούρκους αξιωματικούς ο Ερντογάν όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Είναι μια δήλωση που δεν έχουμε ξανακούσει από τον Τούρκο πρόεδρο από το 2002 οπότε κυβερνάει την Τουρκία, αλλά και από άλλο Τούρκο αξιωματούχο, τουλάχιστον δημόσια» σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

«Πριν από μισό αιώνα, οι Τουρκοκύπριοι επέστρεψαν από το χείλος της γενοκτονίας. Στην ‘’ειρηνευτική επιχείρηση’’ του 1974 μαρτύρησαν 498 στρατιώτες μας από όλες τις γωνιές της χώρας μας, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ιδιώτες. Παρ' όλες τις πιέσεις, αν δεν υπήρχε η επέμβαση της Τουρκίας, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε η ''Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'' ούτε οι Τουρκοκύπριοι. Στην πραγματικότητα, ίσως αν είχαμε πιέσει προς τα νότια, να μην υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας» ανέφερε προκλητικά ο Ερντογάν σε μια πρωτοφανή επίδειξη μεγαλοϊδεατισμού.

Ο Ερντογάν υποσχέθηκε στους Τούρκους στρατιωτικούς δεύτερο αεροπλανοφόρο και μη επανδρωμένα υποβρύχια. «Η Τουρκία έχει πολλούς εχθρούς και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο» υποστήριξε ακόμα.

