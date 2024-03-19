Πεσκόφ κατά ΗΠΑ: Καμία «λεκτική γυμναστική» δεν θα μειώσει την εκλογική νίκη του Πούτιν

Καμία δήλωση από τις ΗΠΑ δεν θα υποτιμήσει τη νίκη του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ρωσικές προεδρικές εκλογές και δεν θα κλονίσει την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από τον λαό της χώρας, δήλωσε στο TASS ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για αντιδημοκρατικές εκλογές στη Ρωσία ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «καμία ‘’λεκτική γυμναστική’’ δεν θα είναι σε θέση να μειώσει την εκλογική νίκη του Πούτιν και, το πιο σημαντικό, να συντρίψει την πίστη των ανθρώπων σε αυτόν».

Η Ουάσινγκτον ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι oι ρωσικές εκλογές που οδήγησαν στην ανανέωση της θητείας του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ήταν ελεύθερες, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να απευθύνουν συγχαρητήρια.

«Ηταν μια απίστευτα αντιδημοκρατική διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βένταντ Πατέλ.

Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον πρόκειται να αρνηθεί να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως ζητούν οι ρώσοι αντιφρονούντες, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει συγχαρητήριο τηλεφώνημα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για εκλογές υπό συνθήκες καταναγκασμού, για την απουσία οποιουδήποτε πραγματικού πολιτικού αντίπαλου, εν μέσω καταστολής κάθε αντίθετης φωνής.

Οι Ρώσοι «αξίζουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ ομάδα υποψηφίων που θα εκπροσωπούν ευρύ φάσμα διαφορετικών απόψεων», είπε.

Πηγή: skai.gr

