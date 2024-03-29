Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 9 Μαΐου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη επίσκεψη του τούρκου προέδρου στον Λευκό Οίκο στη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν.

Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιήσει ο Ερντογάν από το 2019, όταν συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είχε καλές προσωπικές σχέσεις.

Αφότου εξελέγη ο Τζο Μπάιντεν το 2020, η Άγκυρα είχε επιδιώξει άλλη μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση.

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε πρόσθετες πληροφορίες για την επίσκεψη, είπε όμως πως ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT Ιμπραήμ Καλίν θα συναντήσει μέλη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων για συνομιλίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη του Ερντογάν και άλλα διμερή θέματα.

Χθες, Πέμπτη, και σήμερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας Γιασάν Γκιουλέρ συναντήθηκαν επίσης με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

Δεν έχει υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από την Ουάσινγκτον ή την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα για την επίσκεψη.

Αναλυτές λένε πως ο Μπάιντεν και ο Ερντογάν θα συζητήσουν πιθανότατα ακόμη για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και επίσης για τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, περιλαμβανομένης της προσφάτως εγκριθείσας αγοράς αμερικανικών μαχητικών F-16 από την Τουρκία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

