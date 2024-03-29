Συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές η δημοσιογράφος που τράβηξε το τελευταίο βίντεο του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πριν πεθάνει.

Η Αντονίνα Φαβόρσκαγια κάλυψε τις δίκες του Ναβάλνι για αρκετά χρόνια και η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» δήλωσε την Πέμπτη ότι ήταν μία από τις έξι δημοσιογράφους σε όλη τη χώρα που τέθηκαν υπό κράτηση αυτόν τον μήνα.

After the searches, our journalist Antonina Favorskaya was taken to a temporary detention center. Actions take place in the criminal case about Navalny’s “extremist community”#russia #journalism #navalny #protest pic.twitter.com/ClLSQhtWXo — SOTA English (@sotavisioneng) March 28, 2024

Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν τη Φαβόρσκαγια αργά την Τετάρτη με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε «εξτρεμιστική οργάνωση» λόγω ανάρτησή της στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ναβάλνι, ανέφερε η ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, είπε ότι η Φαβόρσκαγια δεν δημοσίευσε τίποτα στις πλατφόρμες του ιδρύματος και η σύλληψή της αποτελούσε στοχοποίηση των ρωσικών αρχών μόνο επειδή έκανε τη δουλειά της ως δημοσιογράφος.

Η OVD-Info είπε ότι η Φαβόρσκαγια συνελήφθη αρχικά στις 17 Μαρτίου αφού κατέθεσε λουλούδια στον τάφο του Ναβάλνι.

Πέρασε 10 ημέρες στη φυλακή κατηγορούμενη για ανυπακοή προς την αστυνομία, αλλά όταν έληξε η περίοδος κράτησης, οι αρχές τις απήγγειλαν εκ νέου κατηγορίες και τη διέταξαν να εμφανιστεί την Παρασκευή στο Περιφερειακό Δικαστήριο Basmanny της Μόσχας, ανέφερε η OVD-Info.

Two journalists who went to a #Moscow jail to greet a colleague who was being released, have themselves been nicked@Sota_Vision's Antonina Favorskaya served 10 days in a detention centre for "disobedience".

Outside, Aleksandra Astakhova + Anastasia Musatova were shoved in a van pic.twitter.com/McRSpV5cAG — Tim White (@TWMCLtd) March 27, 2024

Πρόκειται για μία από τους πολλούς Ρώσους δημοσιογράφους που στοχοποιήθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο της σαρωτικής καταστολής διαφωνούντων στη Ρωσία.

Δύο άλλοι δημοσιογράφοι, η Αλεξάντρα Αστάκοβα και η Αναστασία Μουσάτοβα, κρατήθηκαν επίσης προσωρινά αφού επισκέφθηκαν τη Φαβόρκαγια στο κέντρο κράτησης όπου κρατείτο, ανέφεραν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Η Εκατερίνα Ανίκιεβιτς, του ρωσικού ειδησεογραφικού ιστότοπου SOTAvision, και ο Κονσταντίν Γιάροβ από το RusNews, συνελήφθησαν επίσης από την αστυνομία ενώ κάλυπταν την έρευνα στο σπίτι της Φαβόρσκαγια.

Ο Γιάροβ είπε στο RusNews ότι ξυλοκοπήθηκε ενώ ήταν υπό κράτηση: «Με κλώτσησαν, μου έβαλαν ένα πόδι στο κεφάλι, μου έστριψαν τα δάχτυλά, με κορόιδευαν όταν προσπάθησα να σηκωθώ, ζήτησαν να δείξω το σακίδιο μου σαν να περιείχε εκρηκτικά».

Στην Ούφα, 1.300 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν την Όλγα Κομλέβα, δημοσιογράφο του RusNews, την Τετάρτη.

Την κατηγόρησαν επίσης για εξτρεμισμό και για εμπλοκή με την οργάνωση του Ναβάλνι, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα.

Το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ναβάλνι έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστική οργάνωση από τις ρωσικές αρχές, με αποτέλεσμα άτομα που συνδέονται με αυτό μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.