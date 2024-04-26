«Ήταν παρεξήγηση»: Ιταλός βουλευτής κατηγορείται ότι έκλεψε άρωμα από τα duty free

Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται σε βάρος του Ιταλού βουλευτή και πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Πιέρο Φασίνο, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να κλέψει άρωμα από κατάστημα αφορολόγητων ειδών του αεροδρομίου της Ρώμης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου.

Ο Φασίνο, στέλεχος της ιταλικής κεντροαριστεράς, απάντησε ότι την ώρα που βρισκόταν στο κατάστημα του αεροδρομίου χτύπησε το κινητό του και έβαλε το άρωμα στην τσέπη του, θέλοντας να το πληρώσει στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον Τύπο, οι υπεύθυνοι του Duty Free υποστηρίζουν ότι εικόνες από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι ο βουλευτής απομακρυνόταν χωρίς να πληρώσει.

Η τιμή του αρώματος είναι 130 ευρώ και ο Ιταλός πολιτικός φέρεται, έπειτα από διάλογό του με άνδρα της ασφάλειας, να ζήτησε να πληρώσει δύο μπουκάλια, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Αναλυτές, πάντως, θεωρούν ότι η όλη υπόθεση μπορεί να μπει στο αρχείο χωρίς καταδίκη του Ιταλού βουλευτή ακόμη κι αν αποδειχτεί η ενοχή του, διότι δεν έχει διαπράξει ποτέ αδίκημα και δεν πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του νόμου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.