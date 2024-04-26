«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Δημήτρη Κατσίκη να βρίσκεται και πάλι στη θέση του Μονομάχου και να δίνει μάχη εναντίον των 9 τελευταίων, ενεργών αντιπάλων του. Μόνο που πλέον, δεν έχει καμία βοήθεια στη διάθεσή του και το ρίσκο είναι μονόδρομος!

Ο Μιχάλης Μαραγκουδάκης από τη θέση 14, αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Υπηρετεί στο λιμενικό σώμα από το ‘99, στη μοίρα ελικοπτέρων, ως διασώστης και η πρώτη του αποστολή ήταν μία εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή. Ήταν το ναυάγιο του πλοίου «Εξπρές Σάμινα», έξω από την Πάρο. Στον «Μονομάχο» δε βρίσκεται μόνος αλλά με την κουνιάδα του, που του έκανε τη δήλωση συμμετοχής λόγω μίας... κόντρας!

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και σήμερα, o ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ έχει μοιράσει κέρδη που ξεπερνούν τα 717.280 ευρώ!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.