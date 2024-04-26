Λογαριασμός
Απόκοσμο timelapse βίντεο από τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα

Εντυπωσιακές εικόνες από το φαινόμενο που «έβαψε» πορτοκαλοκόκκινο τον Αττικό ουρανό για αρκετές ώρες

σκονη

Ενα timelapse βίντεο από την διάρκεια του ισχυρού επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την Σαχάρα στις 23 και 24 Απριλίου 2024, έδωσε στην δημοσιότητα το meteo. 

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και απόκοσμες καθώς το φαινόμενο ήταν έντονο και «έβαψε» πορτοκαλοκόκκινο τον Αττικό ουρανό για αρκετές ώρες. 

Το βίντεο καταγράφηκε από τις κάμερες του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. 

