Συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στις 9 Μαΐου στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η ημερομηνία «κλείδωσε» και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 9 Μαΐου στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν πολλά θέματα μεταξύ των οποίων τα F-16 και τα ελληνοτουρκικά, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Λίγες ημέρες μετά σχεδιάζεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, πιθανώς στις 13 Μαΐου.

Τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν πως πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ στη διάρκεια της θητείας του Μπάιντενκαι λίγους μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN TURK ανέφερε: «Μια σημαντική συνάντηση του Ερντογάν θα είναι στις 9 Μαϊου με την επίσκεψη του στις ΗΠΑ . Ο πρόεδρος Ερντογάν θα έχει επίσημη υποδοχή απο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στις ΗΠΑ κατα τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Η τελευταία συνάντηση του Ερντογάν με τον Μπάιντεν είχε πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου του 2023 στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Στην ατζέντα συνάντησης Ερντογάν- Mπάιντεν θα βρίσκεται η διαδικασία της προμήθειας των F-16. Θα συζητηθούν ζητήματα για την γρηγοροτερη παραλαβη των μαχητικών F-16. Θα γίνουν διαβουλεύσεις και για το ποσό των 1.6 δισ. δολαρίων που έχει καταβάλει η Τουρκία για τα F-35. Στη συνάντηση των δυο προέδρων θα συζητηθούν και οι επιχειρησεις της Τουρκίας σε Συρία και Βόρειο ιΙράκ με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Μετά τις εκλογές ο Ερντογάν αναμένεται να υποδεχθεί στην Άγκυρα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

