«Αν η Γαλλία διατυπώσει εγγράφως το προφορικό αίτημα για την παροχή Crotale (συστοιχία κινητών αντιαεροπορικών συστημάτων μικρού βεληνεκούς), για την προστασία του Παρισιού, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η χώρα μας θα συναινέσει», τόνισε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στο κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας.

«Αλίμονο αν εμείς, η χώρα που έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία με τη γαλλική δημοκρατία δεν βοηθήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που εκπροσωπούν ό,τι το ελληνικό στον κόσμο αυτό» είπε ο κ. Δένδιας σχετικά με τη παροχή του κινητού αντιαεροπορικού συστήματος παντός καιρού Crotale. Ο ίδιος τόνισε, άλλωστε, ότι η Ελλάδα έχει επαρκή συστήματα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα ζητήματα των οπλικών συστημάτων που είναι δυνατόν να μεταφερθούν στην Ουκρανία, ο Υπουργός είπε: «τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ενημερώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας. Δεν θα μεταφερθούν Patriot, δεν θα μεταφερθούν S-300, η χώρα δεν πρόκειται να στερηθεί αυτά που είναι απαραίτητα για την άμυνά της και την προστασία των καίριων συμφερόντων της πατρίδας μας».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εθνικής 'Άμυνας είναι ένα κομβικό υπουργείο, στο οποίο οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές για την ενημέρωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών για οποιοδήποτε θέμα εθνικής άμυνας. «Είμαι πάντα στη διάθεση ενημέρωσης της Βουλής, των κομμάτων για οτιδήποτε ειδικότερο χρειάζεται» πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου για την εμπλοκή της ελληνικής φρεγάτας ΥΔΡΑ για την προστασία εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Άντεν, τόνισε ότι «υπήρξε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση ανάσχεσης επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου». «Γι' αυτό πήγε το βαπόρι εκεί. Ξέρουμε ότι το προσωπικό μας επιχειρεί σε ζώνη κινδύνου. Το είχα πει από την αρχή, είχα πάει στην ΥΔΡΑ την ώρα που επιχειρούσε. Χρειάζεται την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας αλλά επίσης μην κοροϊδευόμαστε σε αυτό, το πλήρωμα αποκτά ανεκτίμητη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες, όπως και η συστοιχία Patriot που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

