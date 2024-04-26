Για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά φρέσκων ζυμαρικών, προέλευσης Ιταλίας, τα οποία μπορεί να περιέχουν αραχίδες, από διασταυρούμενη επιμόλυνση της πρώτης ύλης, ενώ στην επισήμανση τους δεν αναγράφεται, ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).
Πρόκειται για το προϊόν με ξενόγλωσση ονομασία πώλησης «Girasoli vegani spinaci e anacardi 250x6» και εμπορική ονομασία «Bertagni Plant Cuisine».
Η ελληνική ονομασία πώλησης του προϊόντος είναι «Φρέσκα Ζυμαρικά με σπανάκι και κάσιους», ενώ οι ημερομηνίες ανάλωσης, στις οποίες διαπιστώθηκε το πρόβλημα είναι: 28/4, 5/5, 12/5, 20/5, 27/5, 3/6 και 10/6.
Το προϊόν διακινείται από την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», η οποία το έχει ήδη αποσύρει από τα καταστήματά της.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν και είναι αλλεργικοί σε αραχίδες να μην το καταναλώσουν.
