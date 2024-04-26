Λογαριασμός
«Nektar»: Κυκλοφορεί μπύρα… Ζίβκοβιτς, αλλά και Βλάχοβιτς-Τάντιτς στη Σερβία!

Περιορισμένη σειρά με κουτάκια μπύρας που έχουν πάνω τους φιγούρες παικτών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κυκλοφορούν στη Σερβία.

Μπύρα

Σε μια ευφάνταστη ιδέα προχώρησε μια εταιρεία ζυθοποιίας στη Σερβία, με σκοπό να αυξήσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση της μπύρας της.

Ο λόγος για την εταιρεία «Nektar», η οποία έβγαλε στη διάθεση του κόσμου μια περιορισμένη σειρά με κουτάκια μπύρας πάνω στα οποία φιγουράρουν οι μορφές ορισμένων ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους δύο εκ των σούπερ σταρ της ομάδας, Ντούσαν Βλάχοβιτς και Ντούσαν Τάντιτς, την… τιμητική του έχει και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τη μορφή του εξτρέμ του ΠΑΟΚ να αποτυπώνεται πάνω σε ένα κουτάκι μπύρας.

«Η περιορισμένη σειρά νέων κουτιών μπύρας Nektar μπορεί να βρεθεί σε όλες τις αγορές σε όλη τη Σερβία…», αναφέρει η λεζάντα.

