Σε μια ευφάνταστη ιδέα προχώρησε μια εταιρεία ζυθοποιίας στη Σερβία, με σκοπό να αυξήσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση της μπύρας της.



Ο λόγος για την εταιρεία «Nektar», η οποία έβγαλε στη διάθεση του κόσμου μια περιορισμένη σειρά με κουτάκια μπύρας πάνω στα οποία φιγουράρουν οι μορφές ορισμένων ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.



Πέρα από τους δύο εκ των σούπερ σταρ της ομάδας, Ντούσαν Βλάχοβιτς και Ντούσαν Τάντιτς, την… τιμητική του έχει και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τη μορφή του εξτρέμ του ΠΑΟΚ να αποτυπώνεται πάνω σε ένα κουτάκι μπύρας.



«Η περιορισμένη σειρά νέων κουτιών μπύρας Nektar μπορεί να βρεθεί σε όλες τις αγορές σε όλη τη Σερβία…», αναφέρει η λεζάντα.

😍 Лимитрану серију нових лименки Нектар пива можете пронаћи у свим маркетима широм Србије и Републике Српске. 🍻⚽️🇷🇸 pic.twitter.com/abxMnNxci9 April 26, 2024

