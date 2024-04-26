Ρώσος δημοσιογράφος του Forbes συνελήφθη για δημοσιεύματα σχετικά με την Μπούκα

Ο Σεργκέι Μινγκαζόφ, δημοσιογράφος που εργάζεται για τη ρωσική έκδοση του Forbes, συνελήφθη ως ύποπτος για διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό, ανέφερε σήμερα το περιοδικό.

Ο δικηγόρος του Μινγκαζόφ, Κονσταντίν Μπουμπόν, ανέφερε στο Facebook πως ο πελάτης του βρίσκεται σε κέντρο κράτησης στην πόλη Χαμπαρόφσκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου ζει.

Η ρωσική έκδοση του Forbes ανέφερε πως δεν έχει μπορέσει να επικοινωνήσει με τον δημοσιογράφο.

Νόμοι, που εγκρίθηκαν λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, προβλέπουν μακρές ποινές φυλάκισης για ανθρώπους που κρίνονται ένοχοι για σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο δικηγόρος είπε πως ο Μινγκαζόφ συνελήφθη επειδή αναπαρήγαγε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα σχετικά με τα φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην ουκρανική πόλη Μπούκα, κοντά στο Κίεβο, όπου το Reuters και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί είχαν κάνει λόγο για δολοφονίες Ουκρανών αμάχων τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε πως τα στρατεύματά του εκτέλεσαν ανθρώπους και είπε πως επρόκειτο για μια "αθλια πλαστογραφία".

Το κανάλι του Μινγκαζόφ στο Telegram περιλαμβάνει δεκάδες αναρτήσεις που αναφέρονται στην Μπούτσα. Δεν είναι σαφές ποιες από αυτές ήταν η αιτία προκειμένου να τεθεί υπό έρευνα.

Ο ιστότοπος για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info ανέφερε πως το δικαστήριο της Χαμπόροφσκ θα αποφασίσει για το αν ο δημοσιογράφος θα τεθεί επίσημα υπό κράτηση αύριο, Σάββατο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

