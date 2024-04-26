Ένταση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 26 Απριλίου, στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου με την αστυνομία να προχωρά σε 24 προσαγωγές.

Σύμφωνα με το pelop.gr, εκεί, ομάδα ατόμων, φορώντας κουκούλες και γάντια βγήκαν από το Παρτάρτημα και κινούνταν προς την Αγίου Νικολάου, ενώ έγραφαν και συνθήματα υπέρ αντιεξουσιαστή που συνελήφθη πριν λίγες ημέρες πετώντας παράλληλα τρικάκια, με την αστυνομία να προχωρά σε κλείσιμο της οδού Κορίνθου από Αγίου Νικολάου έως Αράτου για αρκετή ώρα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προσαγωγές περίπου 24 ατόμων κοντά στην οδό Κορίνθου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, διμοιρία των ΜΑΤ κινήθηκε στην περιοχή και άτομα τους έριξαν μολότοφ.

