My Style Rocks: Gala για την Κυριακή του Πάσχα - Δείτε το τρέιλερ

Τα κατάλληλα looks για την Κυριακή του Πάσχα πρέπει να φέρουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Ωστόσο τα outfit που θα παρουσιάσουν θα πρέπει να αντλούν έμπνευση από την τοπική παράδοση. Κάθε εμφάνιση και ένας διαφορετικός ελληνικός προορισμός με στοιχεία από την παραδοσιακή ενδυμασία της περιοχής.

Σε ποια μέρη θα μας ταξιδέψουν και ποιες εικόνες θα φέρουν στο πλατό του My Style Rocks;

Η Σιμόν μπορεί να μη βάζει πλέον «5» η στάση της ωστόσο δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τη χθεσινή, τονίζοντας για ακόμα μία φορά τις λέξεις ειλικρίνεια και αγένεια… Όταν το look της χαρακτηρίζεται εκτός θέματος, η κριτική επιτροπή προβληματίζεται αν τελικά αυτό έγινε επίτηδες ή κατά λάθος…

Η Δήμητρα κρατάει ένα ταγάρι το οποίο έχει υφανθεί στον παραδοσιακό αργαλειό πριν από 200 χρόνια!

Η Νικολίνα με το ροκέτο που φοράει κερδίζει τις εντυπώσεις δε διστάζει όμως να παραδεχτεί πως είναι μικροπρεπής ως προς τη βαθμολογία που βάζει στην Casablanca!

Στο τέλος του επεισοδίου η διαγωνιζόμενη με την υψηλότερη βαθμολογία αναδεικνύεται νικήτρια της εβδομάδας και παίρνει την επιταγή των 2.500 ευρώ.

Οι τρεις διαγωνιζόμενες με τη χαμηλότερη βαθμολογία βγαίνουν υποψήφιες προς αποχώρηση. Ποια θα σώσουν οι υπόλοιπες fashionistas με την ψήφο τους και ποια θα αποχωρήσει από το My Style Rocks;

