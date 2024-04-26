Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε πως εξέφρασε στην Κίνα τις ανησυχίες του για την υποστήριξη που προσφέρει στη Ρωσία, λέγοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν πιο "δύσκολη" χωρίς την υποστήριξη του Πεκίνου.

"Θα ήταν πιο δύσκολο για τη Ρωσία να συνεχίσει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη της Κίνας", είπε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους μετά τις συναντήσεις του με την ηγεσία του Πεκίνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως προειδοποίησε την Κίνα για τις "επικίνδυνες" ασκήσεις της κοντά στις Φιλιππίνες.

"Δήλωσα σαφώς πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνουν τις εντάσεις, όμως οι δεσμεύσεις μας στον τομέα της άμυνας των Φιλιππίνων παραμένουν ακλόνητες", είπε ο Μπλίνκεν, διευκρινίζοντας ότι κατά τις συνομιλίες του με τους Κινέζους ηγέτες αναφέρθηκε στις "επικίνδυνες ενέργειες" του Πεκίνου στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε ακόμη από την Κίνα να εντείνει τις δικαστικές διώξεις σε σχέση με το λαθρεμπόριο φαιντανύλης, χαιρετίζοντας τα μέτρα που ελήφθησαν πρόσφατα με σκοπό τον περιορισμό των προμηθευτών αυτού του οπιούχου που ευθύνεται για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Υπογράμμισα τη σημασία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, κυρίως ασκώντας διώξεις σε βάρος εκείνων που πωλούν χημικά προϊόντα και εξοπλισμό για την κατασκευή της φαιντανύλης', δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα έχουν τις πρώτες επίσημες συζητήσεις τους σχετικά με τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ακόμη ο Ά. Μπλίνκεν.

"Συμφωνήσαμε να έχουμε τις πρώτες διμερείς συνομιλίες" "για την τεχνητή νοημοσύνη τις προσεχείς εβδομάδες", είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις για το Μεσανατολικό στα πανεπιστήμια που συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ά. Μπλίνκεν είπε πως αποτελούν μέρος της "δημοκρατίας".

"Είναι ένα χαρακτηριστικό της δημοκρατίας μας ότι οι πολίτες μας κάνουν γνωστές τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους, την οργή τους, κάθε στιγμή", δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.