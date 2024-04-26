To νέο Ford Kuga Plug-In Hybrid διαθέσιμο για παραγγελία με μηδενικό φόρο χρήσης εταιρικού οχήματος, χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού

Όπως και ο προκάτοχός του, έτσι και το νέο Ford Kuga παραμένει η κορυφαία επιλογή στην κατηγορία των μεσαίων SUV και συγχρόνως η ιδανική πρόταση στην ελληνική αγορά στην έκδοση Plug-In Hybrid για τους χρήστες εταιρικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, χάρη στη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), η οποία δεν υπερβαίνει το όριο των 40.000€, το νέο Ford Kuga PHEV έρχεται να εξασφαλίσει στους χρήστες εταιρικών οχημάτων μηδενικό φόρο χρήσης και στις δύο διαθέσιμες εξοπλιστικές εκδόσεις του, με μηνιαίο μίσθωμα που ξεκινά από τα 324€*.Ταυτόχρονα, οι εξαιρετικά μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με το οποίο τροφοδοτείται, του εξασφαλίζουν ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο.



Σε εκδόσεις ST-Line X και Active X με την ισχύ του προηγμένου συστήματος μετάδοση κίνησης Plug-In Hybrid

Στο νέο Ford Kuga Plug-In Hybrid ο βενζινοκινητήρας με χωρητικότητα 2,5 λίτρων, ο ηλεκτρικός κινητήρας, η γεννήτρια και η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 των kWh αποδίδουν συνδυαστικά 243PS, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις και απαράμιλλα επίπεδα οικονομίας καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι πιστοποιημένες εκπομπές C02 είναι μόλις 21 g/km και η κατανάλωση καυσίμου 0,9 l/100 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία ανέρχεται σε 68 km. Ταυτόχρονα, το νέο Ford Kuga Plug-In Hybrid εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 7,3 δλ. και μέγιστη τελική ταχύτητα 200 km/h.

Ford Kuga ST-Line X

Η πλούσια γκάμα νέου Ford Kuga Plug-In Hybrid περιλαμβάνει την έκδοση ST-Line X, η οποία διαθέτει μοναδική σχεδίαση στο εμπρός μέρος, με μεγαλύτερη μάσκα σε στιλ «καρχαρία» και μια διακριτική κάτω αεροτομή στον προφυλακτήρα, που τονίζει τον πιο σπορ χαρακτήρα της. Επιπλέον, διαθέτει πρόσθετα στοιχεία σε χρώμα ίδιο με εκείνο του αμαξώματος, όπως οι κάτω προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, οι πλαϊνές ποδιές και το κάτω στοιχείο του διαχύτη. Τέλος, το κάτω σημείο του προφυλακτήρα στο εμπρός μέρος διακοσμείται με χρωμιωμένες λεπίδες, ενώ χαρακτηριστικές επίσης είναι τόσο οι κόκκινες δαγκάνες φρένων όσο και τα μαρσπιέ αλουμινίου που φέρουν το λογότυπο ST-Line X.

Ford Kuga Active X

Για πρώτη φορά, το νέο Ford Kuga Plug-In Hybrid είναι διαθέσιμο στην πιο τολμηρή και ικανή έκδοση Active X. Στη συγκριμένη έκδοση οι βελτιώσεις δεν περιορίζονται στην εμφάνιση και τον εξοπλισμό, καθώς το νέο Kuga Plug-In Hybrid Active X έχει αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 10 και 5 mm εμπρός και πίσω για απρόσκοπτη κίνηση σε εκτός δρόμου διαδρομές, ενώ το πρόσθετο προφίλ οδήγησης με την ονομασία Trail μεταβάλλει την απόκριση του γκαζιού και του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης ώστε ο οδηγός να μπορεί να ελέγχει πιο αποτελεσματικά το αυτοκίνητο σε μαλακά τερέν όπως η άμμος και η λάσπη.



*Το μηνιαίο μίσθωμα 324€ ισχύει για όλες τις εκδόσεις Kuga Plug-In Hybrid, με προκαταβολή 20%, διάρκεια μισθώματος 48 μήνες με 20.000 χλμ. ανά έτος. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην Ελλάδα στα μέσα Ιουνίου.



