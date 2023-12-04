Έρευνα σοκ: Η Χαμάς βίασε άνδρες και γυναίκες κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ισραηλινοί ερευνητές που ερευνούν τις συνέπειες των βίαιων επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου βρήκαν στοιχεία ότι άνδρες και γυναίκες υπέστησαν σεξουαλική βία και βιασμό στα χέρια της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με έρευνα ακτιβιστικής ομάδας.

Η Yael Sherer, εκπρόσωπος της ισραηλινής ομάδας υπεράσπισης Survivors of Sexual Violence, ανέφερε ότι υπήρχαν φυσικά στοιχεία καθώς και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε κατά και των δύο φύλων εν μέσω των επιθέσεων.

«Υπήρξε σεξουαλική βία και βιασμός στις κοινότητες που δέχθηκαν την επίθεση στο νότιο Ισραήλ... έχουμε λίγους επιζώντες - όχι πολλούς - και των δύο φύλων. Δεν συνέβη μόνο σε γυναίκες, συνέβη και σε άνδρες», είπε η ίδια στο BBC Radio 4.

«Πολλά από τα πτώματα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα είχαν ακρωτηριαστεί ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τρομοκράτες φρόντισαν να ντροπιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους ατιμάσουν», πρόσθεσε η ίδια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας των ακτιβιστών έρχονται τη στιγμή που η ισραηλινή αστυνομία διεξάγει τη μεγαλύτερη έρευνα για τη σεξουαλική βία και τα εγκλήματα κατά των γυναικών που έγινε ποτέ στη χώρα.

Η επικεφαλής της έρευνας, Shelly Harush, είπε: «Είναι ξεκάθαρο τώρα ότι τα σεξουαλικά εγκλήματα ήταν μέρος του σχεδιασμού και ο σκοπός ήταν να τρομοκρατήσουν και να εξευτελίσουν τους ανθρώπους».

Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει χιλιάδες δηλώσεις, φωτογραφίες και βίντεο κλιπ που είναι «αφόρητο» να παρακολουθήσει κανείς από τη ιδιότητα της μητέρας καθώς περιλαμβάνει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι «κορίτσια είχαν βιαστεί τόσο πολύ που είχε σπάσει η λεκάνη τους».

Οι μαρτυρίες των επιζώντων είναι ανατριχιαστικές όπως εκείνη του Yoni Saadon, 39 ετών, ο οποίος επέζησε από την επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ Nova κρυμμένος κάτω από πτώματα, και έδωσε μια τρομακτική περιγραφή της σεξουαλικής βίας που είδε να διαπράττεται κατά γυναικών στο φεστιβάλ.

Μία από τις εικόνες φρίκης που περιέγραψε ήταν εκείνη που το αποκεφαλισμένο κεφάλι μιας γυναίκας κύλησε στον δρόμο, αφού την αποκεφάλισαν επειδή αρνήθηκε να γδυθεί.

Καθώς ο ήλιος ανέτειλε στο φεστιβάλ και η Χαμάς εισέβαλε μέσα, ο Yoni καλύφθηκε κάτω από μια μουσική σκηνή. Όμως μια γυναίκα που κρυβόταν δίπλα του εντοπίστηκε από τους ένοπλους της Χαμάς.

«Έπεσε στο έδαφος, αφού την πυροβόλησαν στο κεφάλι, και στη συνέχεια τράβηξα το σώμα της από πάνω μου και αλείφτηκα με το αίμα της πάνω μου για να με περάσουν για νεκρό», είπε στους The Sunday Times.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό της. Κάθε βράδυ ξυπνάω και της ζητώ συγγνώμη, λέγοντάς της ''συγγνώμη''.

Μετά από μια ώρα, ο επιζών αφηγείται ότι βγήκε έξω και περιγράφει ότι «είδα αυτή την όμορφη γυναίκα με το πρόσωπο ενός αγγέλου και οκτώ ή δέκα από τους μαχητές να την χτυπούν και να τη βιάζουν».

Η γυναίκα φώναζε «σταμάτα», είπε, και παρακάλεσε τους τρομοκράτες να τη σκοτώσουν για να τη βγάλουν από τη δυστυχία της. «Όταν τελείωσαν γελούσαν και ο τελευταίος την πυροβόλησε στο κεφάλι», είπε.

Η φρίκη δεν είχε τελειώσει για τον Yoni καθώς, κρυμμένος στους θάμνους, είδε δύο ακόμη μαχητές της Χαμάς να πιάνουν μια γυναίκα.

«Δεν τους επέτρεπε να τη γδύσουν», θυμάται. «Την πέταξαν στο έδαφος και ένας από τους τρομοκράτες πήρε ένα φτυάρι και την αποκεφάλισε και το κεφάλι της κύλησε στο έδαφος. Βλέπω κι αυτό το κεφάλι ».

Ο Yoni μοιράστηκε την ιστορία του στους The Sunday Times σε μια ομάδα υποστήριξης για τους επιζώντες του φεστιβάλ στη Sitria, νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ.

Τρεις φορές την εβδομάδα επιζώντες από όλο το Ισραήλ συναντιούνται με γονείς των οποίων τα παιδιά ήταν μεταξύ εκείνων που σφαγιάστηκαν.

Η αφήγηση του Yoni Saadon είναι μία από τις πολλές μαρτυρίες βιασμού από επιζώντες του φεστιβάλ.

Πηγή: Daily Mail



Πηγή: skai.gr

