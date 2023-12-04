Τουλάχιστον 15.899 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας

Τουλάχιστον 15.899 Παλαιστίνιοι, το 70% των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

Το υπουργείο, το οποίο είναι μέρος της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ότι το 70% αυτών που σκοτώθηκαν είναι γυναίκες και παιδιά. Δεν κάνει διάκριση στα στοιχεία μεταξύ πολιτών και μαχητών.

Ο αριθμός των θανάτων είναι πιθανώς μεγαλύτερος, καθώς η κατάρρευση του συστήματος υγείας στη Γάζα έχει δυσκολέψει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και υπάρχουν περισσότεροι από 6.000 Παλαιστίνιοι που θεωρούνται αγνοούμενοι εντός της επικράτειας.

Δεν ήταν δυνατό για τους δημοσιογράφους να επαληθεύσουν ανεξάρτητα τους αριθμούς των θυμάτων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.



Πηγή: skai.gr

