Ισραήλ: Γυαλιά, κοσμήματα, παπούτσια - Ό,τι απέμεινε από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ (Βίντεο)

Τα αντικείμενα περισυλλέχθηκαν και δόθηκαν πίσω είτε στους ίδιους τους επιζώντες είτε στις οικογένειες των νεκρών

Χαμάς

Στη δημοσιότητα φέρνει το Reuters ένα βίντεο με τα υπάρχοντα όσων ήταν την μοιραία ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ, τα οποία συλλέχθηκαν από τον τόπο της σφαγής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Reuters στην πλατφόρμα Χ, τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο περίθαλψης τραυματισμένων στην ισραηλινή πόλη Καισάρεια, σχολιάζοντας ότι «οι επιζώντες ανέκτησαν τα χαμένα υπάρχοντά τους, ενώ οι οικογένειες των νεκρών ενώθηκαν ξανά με τα πράγματα που άφησαν πίσω τους οι αγαπημένοι τους».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, πρόκειται για γυαλιά ηλίου, κάλτσες, ρούχα, κοσμήματα και άλλα αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, 364 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου. Η ισραηλινή αστυνομία φέρεται να πιστεύει ότι η Χαμάς δεν γνώριζε για το φεστιβάλ πριν πραγματοποιήσει τις επιθέσεις.

