Στη δημοσιότητα φέρνει το Reuters ένα βίντεο με τα υπάρχοντα όσων ήταν την μοιραία ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ, τα οποία συλλέχθηκαν από τον τόπο της σφαγής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Reuters στην πλατφόρμα Χ, τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο περίθαλψης τραυματισμένων στην ισραηλινή πόλη Καισάρεια, σχολιάζοντας ότι «οι επιζώντες ανέκτησαν τα χαμένα υπάρχοντά τους, ενώ οι οικογένειες των νεκρών ενώθηκαν ξανά με τα πράγματα που άφησαν πίσω τους οι αγαπημένοι τους».

These are the belongings left behind after Hamas attacked a music festival in southern Israel. At a trauma center in the city of Caesarea, survivors reclaimed their lost possessions, while families of the dead reunited with the things their loved ones left behind pic.twitter.com/0VbIwRtMhZ — Reuters (@Reuters) November 20, 2023

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, πρόκειται για γυαλιά ηλίου, κάλτσες, ρούχα, κοσμήματα και άλλα αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, 364 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου. Η ισραηλινή αστυνομία φέρεται να πιστεύει ότι η Χαμάς δεν γνώριζε για το φεστιβάλ πριν πραγματοποιήσει τις επιθέσεις.

