Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Μιριάνα Σπόλιαρτσιτς ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X ότι έφθασε στη Λωρίδα της Γάζας και καταγγέλλει τα «αφόρητα» βάσανα του πληθυσμού της, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει στις 10 Δεκεμβρίου έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του για να συζητήσει τις υγειονομικές συνθήκες στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Έφθασα στη Γάζα, όπου τα βάσανα του πληθυσμού είναι αφόρητα. Επαναλαμβάνω την επείγουσα έκκλησή μας για να προστατευθούν οι άμαχοι σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου και για να μπορέσει η βοήθεια να εισέλθει χωρίς εμπόδια. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και η ΔΕΕΣ πρέπει να μπορέσει να τους επισκεφθεί με κάθε ασφάλεια», έγραψε η Σπόλιαρτσιτς στην X.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο ΠΟΥ θα πραγματοποιήσει στις 10 Δεκεμβρίου έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του για να εξετάσει τις υγιεονομικές συνθήκες στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους συγκάλεσε τη συνεδρίαση αφού δέχθηκε σχετικό αίτημα από 14 μέλη του συμβουλίου του ΠΟΥ, αναφέρεται στο έγγραφο του οργανισμού.

Εκπρόσωπος του ΠΟΥ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

