Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την δολοφονία μίας 14χρονης, η οποία απήχθη πριν από μία εβδομάδα μπροστά από το σπίτι της στα Σκόπια και βρέθηκε νεκρή χθες, Κυριακή, σε τοποθεσία έξω από τα Σκόπια.

Στην απαγωγή της 14χρονης φέρεται να είναι αναμεμειγμένος και ο πατέρας της.

Όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Όλιβερ Σπάσοφσκι, το κίνητρο της απαγωγής ήταν το προσωπικό όφελος, με σκοπό οι απαγωγείς να αποσπάσουν χρήματα από τη μητέρα της 14χρονης. Ο πατέρας του κοριτσιού φέρεται να ενημέρωσε τους απαγωγείς για τις κινήσεις της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ ο δολοφόνος διέφυγε αρχικά στη Σερβία και από εκεί στη Βουλγαρία, όπου και αναζητείται.

Ο πατέρας της 14χρονης Βάνια Γκιόρτσεφσκα αρνείται ότι εμπλέκεται στην απαγωγή της κόρης του.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο «εγκέφαλος» της απαγωγής σκότωσε την 14χρονη με όπλο, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να συλληφθεί από την αστυνομία που είχε ξεκινήσει έρευνα για την απαγωγή.

Η μητέρα της 14χρονης είχε πωλήσει πρόσφατα ένα διαμέρισμα που είχε και φέρεται να διέθετε ένα χρηματικό ποσό.

Χθες βρέθηκε νεκρός και ένας 74χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε απαχθεί από την ίδια ομάδα που απήγαγε την 14χρονη. Ο 74χρονος χρωστούσε σε έναν από τους απαγωγείς 500 ευρώ.

Η αστυνομία γνωρίζει την ταυτότητα του δολοφόνου, ο οποίος φέρεται να είναι ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας Λιούπτσο Πάλεφσκι, ο οποίος είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές στο παρελθόν. Ο δράστης είναι ιδρυτής και ενός μικρού εξωκοινοβουλευτικού εθνικιστικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία.

«Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τόσο εγώ, όσο και η αστυνομία θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτό το άτομο ή μάλλον αυτό το τέρας, του οποίου τα ίχνη παρακολουθούμε, να φθάσει το συντομότερο δυνατό στη χώρα μας και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Η 14χρονη είχε απαχθεί στις 27 Νοεμβρίου μπροστά από το σπίτι της στο κέντρο των Σκοπίων την ώρα που κατευθυνόταν στο σχολείο της. Η αστυνομία είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανηλίκης, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

