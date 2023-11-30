Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με πυροβόλα όπλα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, και ζήτησε «να κλιμακωθεί η αντίσταση» κατά του Ισραήλ.

⚠️ GRAPHIC VIDEO



Surveillance footage shows Palestinian terrorists get out of their car outside #Jerusalem bus stop and start shooting point blank, murdering 3 people.



The terrorists were eliminated by two heroic off-duty soldiers and an armed civilian! pic.twitter.com/XnnnAtw8uo November 30, 2023

«Οι αδελφοί Μουράντ Νεμρ (38 ετών) και Ιμπραχίμ Νεμρ (30 ετών) (…), μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ από τη Σουρ Μπάχερ», συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «θυσιάστηκαν διεξάγοντας επιχείρηση» κατά την οποία «σκοτώθηκαν τρεις έποικοι και τραυματίστηκαν άλλοι», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

H παλαιστινιακή οργάνωση πρόσθεσε ότι «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως φυσική απάντηση στα πρωτοφανή εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή», αναφερόμενη στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και την αντιμετώπιση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Η Ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης, αδέλφια από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώθηκαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

