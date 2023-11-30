Παγκόσμια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χένρι Κίσινγκερ, με πολλούς ηγέτες να εκφράζουν τα θερμά τους συλληπητήρια.

Ο Χένρι Κίσινγκερ, ιστορική μορφή της αμερικανικής διπλωματίας που όμως είχε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες διαστάσεις, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί των ημερών του Ρίτσαρντ Νίξον και του Τζέραλντ Φορντ στην προεδρία, πέθανε στα 100 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ίδρυσε ο νομπελίστας ειρήνης (1973) και φέρει το όνομά του.

Τζορτζ Μπους: Οι ΗΠΑ έχασαν μια από τις «πιο αξιόπιστες και διακεκριμένες φωνές σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Ου. Μπους απέτισε φόρο τιμής στον πρώην υπουργό Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, κρίνοντας πως η Αμερική απώλεσε «μια από τις πιο αξιόπιστες και διακεκριμένες φωνές σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Το γεγονός ότι ο πρόσφυγας που έφυγε από τη ναζιστική Γερμανία μπόρεσε να γίνει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και βασικός διαμορφωτής της εξωτερικής πολιτικής της χώρας πιστοποιεί «το δικό του μεγαλείο όσο και το μεγαλείο της Αμερικής», έκρινε ο πρώην πρόεδρος σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το κέντρο που φέρει το όνομά του.

Μακρόν για Κίσινγκερ: Ένας γίγαντας της Ιστορίας - Κάμερον: Σπουδαίος κρατικός λειτουργός

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέτισε σήμερα φόρο τιμής στον αμερικανό διπλωμάτη Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος απεβίωσε χθες, Τετάρτη, σε ηλικία 100 ετών, χαιρετίζοντας «ένα γίγαντα της Ιστορίας» σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο αιώνας του των ιδεών και της διπλωματίας είχε διαρκή επιρροή στην εποχή του και στον κόσμο μας», εκτιμά ο αρχηγός του γαλλικού κράτους γι' αυτόν τον πρωταγωνιστή της παγκόσμιας διπλωματίας στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών επί Ρίτσαρντ Νίξον και στη συνέχεια επί Τζέραλντ Φορντ.

Στο Λονδίνο, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε σήμερα πως, με το θάνατο του Χένρι Κίσινγκερ, ο κόσμος έχασε ένα «σπουδαίο κρατικό λειτουργό».

«Ακόμη και στα 100 του, η σοφία του και η σκέψη του έλαμπαν. Ήταν ένας σπουδαίος κρατικός λειτουργός και ένας βαθιά σεβαστός διπλωμάτης, ο οποίος θα λείψει πολύ από τη διεθνή σκηνή», χαιρέτισε στην X ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

"Αν η διπλωματία...ήταν μορφή τέχνης, ο Χένρι θα ήταν καλλιτέχνης", δήλωσε ο Τόνι Μπλερ- Τέλος εποχής μετά τον θάνατό του, εκτιμά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

"O χαμός του δρα Κίσινγκερ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, μιας εποχής κατά την οποία το αξιοθαύμαστο μυαλό και η διπλωματική του ικανότητα διαμόρφωσαν ότι μόνο την πορεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και την παγκόσμια σκηνή. Είχα το προνόμιο να συναντήσω τον δρα Κίσινγκερ σε πολλές περιστάσεις με πιο πρόσφατα μόλις πριν από δύο μήνες στη Νέα Υόρκη. Κάθε συνάντηση μαζί του, όχι μόνο ήταν ένα μάθημα διπλωματίας, αλλά και ένα σεμινάριο πολιτικής ικανότητας. Η αντίληψή του για την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων και η μοναδική διορατικότητά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας ήταν απαράμιλλες", δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον θάνατο του αμερικανού βετεράνου διπλωμάτη Χένρι Κίσινγκερ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σχολίασε: "Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον αμερικανικό λαό και την οικογένεια του εκλιπόντος Χένρι Κίσινγκερ. Είχα το προνόμιο να συναντηθώ με τον Χένρι πολλές φορές. Ένας ευγενικός άνθρωπος και ένα λαμπρό μυαλό, το οποίο επί 100 χρόνια, διαμόρφωσε την μοίρα μερικών από τα σημαντικότερα γεγονότα του αιώνα. Σχεδιαστής στρατηγικής, έδινε προσοχή μέχρι και στην παραμικρή λεπτομέρεια".

Η Ουκρανία χαιρέτισε την "πνευματική κληρονομιά" του Κίσινγκερ, η οποία συνεχίζει να έχει βαρύτητα στην παγκόσμια διπλωματία.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ δήλωσε ότι ο Κίσινγκερ του προκαλούσε δέος.

"Δεν υπάρχει κανένας σαν τον Χένρι Κίσινγκερ. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα ως αρχηγός του αντιπολιτευόμενου νέου Εργατικού Κόμματος, το 1994, πασχίζοντας να διαμορφώσω θέσεις για την εξωτερική πολιτική, μέχρι την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα στη Νέα Υόρκη, και μετά, όταν εκφώνησε ομιλία σε ετήσια εκδήλωση του ινστιτούτου μου, τον έβλεπα με δέος. Το εύρος των γνώσεών του, οι ιδέες του που του έβγαιναν αβίαστα, η διαύγειά του, ο χειρισμός του της αγγλικής γλώσσας, ήταν χαρά να τον ακούς να μιλάει για οποιοδήποτε θέμα και πάνω απ΄όλα η ικανότητά του να παίρνει όλα τα διαφορετικά στοιχεία από την πιο σύνθετη διπλωματική πρόκληση και από αυτά να συνθέτει κάτι καταπληκτικό στη συνοχή του και ολοκληρωμένο ... Αν είναι δυνατό η διπλωματία, στο ανώτατο επίπεδό της, να είναι μια μορφή τέχνης, ο Χένρι θα ήταν ένας καλλιτέχνης".

Ο Μπλερ, του οποίου η υστεροφημία έχει εν μέρει αμαυρωθεί από τον πόλεμο στο Ιράκ, πρόσθεσε: "Φυσικά, όπως όλοι που έχουν αντιμετωπίσει τα πιο δύσκολα προβλήματα της διεθνούς πολιτικής, κάποιες φορές είχε δεχτεί κριτική, ακόμη και αποδοκιμασίες. Αλλά πιστεύω ότι το κίνητρό του ήταν πάντα όχι μια χυδαία ‘realpolitik’, αλλά μια γνήσια αγάπη για τον ελεύθερο κόσμο και την ανάγκη να τον προστατεύσει".

Ο Σολτς έπλεξε το εγκώμιο του σπουδαίου διπλωμάτη Κίσινγκζερ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έπλεξε το εγκώμιο του εκλιπόντος Χένρι Κίσινγκζερ, του γεννημένου στη Γερμανία πρόσφυγα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που έγινε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και κορυφαίος διπλωματικός διαμεσολαβητής στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.

Ο Χένρι Κίσινγκερ απεβίωσε χθες, Τετάρτη, στην κατοικία του στο Κονέτικατ σε ηλικία 100 ετών.

«Ο Χένρι Κίσινγκερ διαμόρφωσε την αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο λίγοι άλλοι. Η δέσμευσή του στη διατλαντική φιλία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία ήταν σημαντική και παρέμενε ανέκαθεν κοντά στη γερμανική πατρίδα του. Ο κόσμος χάνει ένα σπουδαίο διπλωμάτη», έγραψε σήμερα ο Σολτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κίσινγκερ γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Φυρτ της Βαυαρίας ως Χάιντς Άλφρεντ Κίσινγκερ στις 27 Μαΐου 1923. Έφθασε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 15 ετών αφού η οικογένειά του διέφυγε από τους Ναζί το 1938. Αργότερα ανακάλυψε ότι 13 από τους συγγενείς του έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα.

Στη διάρκεια των κυβερνήσεων των προέδρων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ κυριάρχησε ως ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές της πολιτικής της ύφεσης - της άμβλυνσης των εντάσεων με τη Ρωσία. Επικριτές επισημαίνουν πως πολλές από τις νίκες αυτού του νομπελίστα της Ειρήνης ήταν βραχύβιες και πως ήταν βασικός πρωταγωνιστής στα παρασκήνια πολλών μηχανορραφιών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της υποστήριξης δικτατόρων από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ασία.

- Πούτιν: «Σοφός και οραματιστής» -

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη ενός «σοφού και οραματιστή κρατικού άνδρα».

«Το όνομα του Χένρι Κίσινγκερ είναι στενά δεμένο με μια πραγματιστική πολιτική η οποία επέτρεψε να φθάσουμε σε μια ύφεση των διεθνών εντάσεων και σε πολύ σημαντικές αμερικανοσοβιετικές συμφωνίες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας», υπενθύμισε ο Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, σε συλλυπητήριο μήνυμα που απηύθυνε στη σύζυγο του εκλιπόντος.

«Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω προσωπικά πολλές φορές μ' αυτό το βαθύ, εξαιρετικό άνδρα και αναμφίβολα θα κρατήσω απ' αυτόν την πιο ζεστή ανάμνηση», προσέθεσε.

"Ένας παλιός καλός φίλος": Το Πεκίνο χαιρετίζει την ''ιστορική συμβολή'' του βετεράνου διπλωμάτη στις σινοαμερικανικές σχέσεις

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στον Αμερικανό oμόλογό του Τζο Μπάιντεν για τον θάνατο του βετεράνου αμερικανού διπλωμάτη Χένρι Κίσιντζερ, δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Κίσιντζερ ήταν ένας "παλαιός καλός φίλος" του κινεζικού λαού και θα μείνει στη μνήμη μας για την ειλικρινή αφοσίωσή του στις σινοαμερικανικές σχέσεις, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γουάνγκ Γουενμπίν.

Το υπουργείο χαιρέτισε την "ιστορική συμβολή" του Κίσιντζερ και όπως είπε ο εκπρόσωπός του: "Ο κ. Κίσιντζερ υποστήριζε επί μακρόν την ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Κίνα περισσότερες από εκατό φορές και συνεισέφερε ιστορικά στην προώθηση της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών".

«Μια τεράστια απώλεια»: Η κρατική τηλεόραση και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ.

«Μια εποχή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών τελειώνει», έγραψε χρήστης του κινεζικού κοινωνικού δικτύου Weibo.

«Ήταν μια απαραίτητη και σημαντική προσωπικότητα στις σινο-αμερικανικές σχέσεις», έγραψε ένας άλλος.

«Αυτή είναι μια τεράστια απώλεια για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο», έγραψε ο Κινέζος πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες Σι Φενγκ στο X (πρώην Twitter), αναφέροντας ότι είναι "συντετριμμένος".

Σε μια μακροσκελή νεκρολογία που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV επαίνεσε την «ιστορική συμβολή του στο άνοιγμα της θύρας στις σινοαμερικανικές σχέσεις».

Ο Κίσιντζερ είχε δει την εικόνα του να αμαυρώνεται από σκοτεινές σελίδες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η υποστήριξη για το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή ή η εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ το 1975 και, φυσικά, ο πόλεμος του Βιετνάμ.

Αλλά στην Κίνα, τιμάται εδώ και καιρό ως «παλιός φίλος του κινεζικού λαού» επειδή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην προσέγγιση Ουάσινγκτον-Πεκίνου τα χρόνια του 1970, βοηθώντας την ασιατική χώρα να σπάσει την απομόνωσή της.

Ο Κίσιντζερ επισκέφθηκε την Κίνα τον Ιούλιο του 2023, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Χένρι Κίσινγκερ ταξίδεψε κρυφά στο Πεκίνο τον Ιούλιο του 1971 για να δημιουργήσει δεσμούς με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ανοίγοντας το δρόμο για την ιστορική επίσκεψη του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στην κινεζική πρωτεύουσα το 1972.

Αυτό το χέρι που απλώθηκε στην Κίνα έβαλε τέλος στην απομόνωση του ασιατικού γίγαντα και συνέβαλε στην άνοδο του Πεκίνου, αρχικά οικονομικά, στην παγκόσμια σκηνή.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης απέκτησε περιουσία ως σύμβουλος εταιρειών για το πώς να επενδύσουν στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου φέτος στο Πεκίνο, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, δήλωσε ότι «η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κίνα χρειάζεται διπλωματική σοφία τύπου Κίσιντζερ».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.