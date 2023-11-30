WSJ: Απέλαση μελών της Χαμάς και διοίκηση υπό τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ τα μεταπολεμικά σενάρια για τη Γάζα

Aπέλαση μελών της Χαμάς και διοικητική αρχή υπό τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προετοιμάζονται για μια νέα επίθεση με στόχο τους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινοί στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν την πρόκληση του τι να κάνουν με τους χιλιάδες μαχητές που αντιπροσωπεύουν τη βάση ισχύος της ομάδας.

Για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, ορισμένοι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν την ιδέα της απέλασης χιλιάδων μαχητών χαμηλότερου επιπέδου από τον παλαιστινιακό θύλακα ως τρόπο συντόμευσης του πολέμου.

Η ιδέα θυμίζει τη συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για την απέλαση μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) το 1982, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ, από τον Λίβανο στην Τυνησία.

Το άρθρο, το οποίο επικαλείται ως πηγές ανώτερους Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι μια άλλη επιλογή, που υποστηρίζεται από τις IDF, είναι να σχηματιστεί μια «Αρχή Αποκατάστασης της Γάζας» που θα υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιφορτισμένη με την ανοικοδόμηση μιας Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

«Τεράστια» εμπόδια σε αυτό το σχέδιο, αναφέρει το δημοσίευμα, είναι οι διαφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ σχετικά με το εάν η Παλαιστινιακή Αρχή θα ήταν μέρος μιας τέτοιας λύσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.