Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν χθες Δευτέρα την ολική έκλειψη Ηλίου.

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά. Πολλοί περίμεναν αναπαυτικά σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»). Στην κορύφωση του φαινομένου, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η 43χρονη Λούρδες Κόρο ταξίδεψε 10 ώρες με το αυτοκίνητο για να φθάσει στο Μασατλάν, προκειμένου να είναι μεταξύ των πρώτων που θα παρατηρούσαν την εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη. «Η τελευταία που είχα δει ήταν σε ηλικία 9 ετών», είπε.

Η ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή χθες στις ΗΠΑ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με εκείνη του 2017.

Η μέγιστη διάρκεια έφθασε κατά τόπους τα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από επτά χρόνια ήταν 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, προτού έρθει η σειρά των κατοίκων του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες. Ο Τιμ και η Γκουέν Βουρστ ταξίδεψαν εκεί από το Κάνσας, έχοντας συμβουλευτεί τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν παντού ευνοϊκές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας, όπου επικρατούσε συννεφιά.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει όσους ήθελαν να θαυμάσουν το φαινόμενο ότι θα έπρεπε να φορέσουν ειδικά γυαλιά προτού στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό, προκειμένου να αποφύγουν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια τους.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.