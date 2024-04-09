Τουρκία: Νέα μέτρα κατά του Ισραήλ προανήγγειλε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα, προανήγγειλε ότι η Τουρκία θα επιβάλει σειρά νέων κυρώσεων κατά του Ισραήλ, επειδή η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιτρέπει ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «εδώ και αρκετό καιρό, η ανθρωπιστική βοήθεια παραδίδεται στη Γάζα με αλεξίπτωτα μέσω Ιορδανίας. Είχαμε υποβάλει το αίτημά μας να συμμετάσχουμε σε αυτή την επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας με τα φορτηγά αεροπλάνα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Μάθαμε σήμερα ότι το αίτημα αυτό, το οποίο έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τις ιορδανικές αρχές, απορρίφθηκε από το Ισραήλ».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για το Ισραήλ να εμποδίσει την προσπάθειά μας να παραδώσουμε από αέρος βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας που παλεύουν με την πείνα».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, συνέχισε ο Χακάν Φιντάν, η Τουρκία αποφάσισε να λάβει μια σειρά νέων μέτρων κατά του Ισραήλ. Τα μέτρα αυτά, που εγκρίθηκαν από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «θα εφαρμοστούν βήμα προς βήμα χωρίς καθυστέρηση. Τα μέτρα αυτά θα κοινοποιηθούν στο κοινό από τους αρμόδιους θεσμούς μας. Τα μέτρα αυτά θα συνεχιστούν έως ότου το Ισραήλ κηρύξει κατάπαυση του πυρός και επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Χακάν Φιντάν διευκρίνισε ακόμη ότι η βοήθεια που έχει έστειλε η Άγκυρα στην Αίγυπτο για να παραδοθεί στη Γάζα μέσω θαλάσσης και αέρος έχει ξεπεράσει τους 42 χιλιάδες τόνους, με την Τουρκία να είναι μία από τις δύο πρώτες χώρες που έστειλαν την περισσότερη βοήθεια στη Γάζα. Ήδη, το ένατο πλοίο που μεταφέρει βοήθεια για τη Γάζα, όπως είπε, βρίσκεται εν πλω.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου μας, τηρήσαμε την πιο σωστή και θαρραλέα στάση. Σταθήκαμε στο πλευρό των Παλαιστινίων αδελφών μας. Προσπαθήσαμε ώστε η διεθνής κοινότητα και οι ισλαμικές χώρες να υιοθετήσουν κοινή στάση απέναντι στο Ισραήλ. Ήμασταν επιτυχείς από αυτή την άποψη», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

