Μία σπάνια σε ευθύτητα και οξύτητα επίθεση κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ εξαπολύει η μέχρι χθες Υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν στην επιστολή που παραδοσιακά συνοδεύει την αποχώρηση υπουργών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κα Μπράβερμαν αποπέμφθηκε μετά από τα εμπρηστικά σχόλιά της για τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο και την κριτική που άσκησε στη Μητροπολιτική Αστυνομία για μεροληψία υπέρ των διαδηλωτών αυτών.

Η εκπρόσωπος της πιο δεξιάς πτέρυγας των Τόρις αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στήριξε τον κ. Σούνακ στην πρωθυπουργία παρά το γεγονός ότι είχε απορριφθεί νωρίτερα από τα μέλη του κόμματος έναντι της Λιζ Τρας και παρά το ότι επομένως δεν είχε «προσωπική εντολή» να κυβερνήσει.

Αναφέρει ότι προσχώρησε στην κυβέρνηση ως Υπουργός Εσωτερικών στη βάση συμφωνίας με τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μειωθεί η μετανάστευση, ακόμα και με έξοδο της Βρετανίας από διεθνείς συμβάσεις, την έγκαιρη επιβολή νομοθετικών αλλαγών μετά από το Brexit και την έκδοση οδηγιών προς τα σχολεία υπέρ του σαφούς διαχωρισμού των φύλων.

«Είτε το διακριτό στιλ διακυβέρνησης που έχετε σημαίνει ότι είστε ανίκανος να το κάνετε. Ή πρέπει ασφαλώς να συμπεράνω τώρα πως δεν είχατε ποτέ καμία πρόθεση να κρατήσετε τις υποσχέσεις σας», γράφει η κα Μπράβερμαν.

Κάνει επίσης λόγο για «προδοσία» όχι μόνο της μεταξύ τους συμφωνίας, αλλά και για προδοσία της υπόσχεσης προς τους πολίτες.

Τον κατηγορεί ότι αγνόησε αυτές τις δεσμεύσεις. «Έχετε αποδεδειγμένα και επανειλημμένα αποτύχει να υλοποιήσετε κάθε μία από αυτές τις καίριες πολιτικές».

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει αρθεί στο ύψος της πρόκλησης που συνιστά ο αντισημιτισμός στη χώρα. «Λυπάμαι να πω ότι η απάντησή σας είναι επισφαλής, αδύναμη και στερείται ως προς τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που χρειάζεται αυτή η χώρα», προσθέτει η πρώην υπουργός.

Η δριμύτατη επιστολή καταλήγει: «Κάποιος πρέπει να είναι ειλικρινής: το σχέδιό σας δεν δουλεύει, έχουμε υποστεί εκλογικές ήττες ρεκόρ, οι επανεκκινήσεις σας έχουν αποτύχει και ξεμείνουμε από χρόνο. Πρέπει να αλλάξετε πορεία επειγόντως».

