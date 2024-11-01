UNICEF: Τουλάχιστον ένα παιδί σκοτώνεται κάθε μέρα στον Λίβανο

Από την 4η Οκτωβρίου, τουλάχιστον ένα παιδί χάνει τη ζωή του και άλλα δέκα τραυματίζονται καθημερινά στον Λίβανο εξαιτίας του πολέμου, υπογράμμισε χθες Πέμπτη το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

«Χιλιάδες ακόμη παιδιά, που επέζησαν μήνες ακατάπαυστων βομβαρδισμών σωματικά σώα, έχουν υποστεί οξύ ψυχολογικό τραύμα από τη βία και το χάος γύρω τους», συμπληρώνει η UNICEF στην ανακοίνωσή της.

Η υπηρεσία εξηγεί πως παιδιά σε όλη τη χώρα παρουσιάζουν ανησυχητικές ενδείξεις συναισθηματικού και συμπεριφορικού επηρεασμού τους από τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολά.

«Ομάδες της UNICEF συνάντησαν παιδιά που έχουν καταληφθεί από παραλυτικό φόβο κι αυξημένα επίπεδα άγχους, συμπεριλαμβανομένων του άγχους του αποχωρισμού, του φόβου της απώλειας, της απόσυρσης, της επιθετικότητας και δυσκολιών στη συγκέντρωση».

Σύμφωνα με δεδομένα του λιβανικού υπουργείου Υγείας, από την 8η Οκτωβρίου 2023, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ για να υποστηρίξει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, έχουν σκοτωθεί 166 παιδιά και έχουν τραυματιστεί άλλα 1.168 στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

