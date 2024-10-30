Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική Ισπανία προκαλώντας πρωτοφανείς καταστροφές. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε χωριά, σιδηροδρομικές γραμμές και αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν στην χειρότερη φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα από το 1996.

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους.Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο πένθος, από αύριο, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός αρμόδιος για την εδαφική πολιτική.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας περιέγραψε τις βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας ως «ασυνήθιστες», με τη μικρή πόλη Chiva της Βαλένθιας να δέχεται σχεδόν τόση βροχή όση δεν είχε πέσει έναν ολόκληρο χρόνο. Συγκεκριμένα, 491 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο συσσωρεύτηκαν σε οκτώ ώρες στην Chiva.

cars and washed away materials on top of each other after floods water receded #Spain #SpainFloods #Floods #climatechange pic.twitter.com/h30Lufjnym — The Disaster - الكارثة (@the_disasterrrr) October 30, 2024

Οι πλημμύρες μετέφεραν τόνους λάσπης παρασύροντας οχήματα στους δρόμους με μεγάλες ταχύτητες, ενώ κομμάτια ξύλου στροβιλίζονταν στο νερό ανακατεμένα με είδη οικιακής χρήσης. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες διάσωσης χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για να απεγκλωβίσουν και να διασώσουν ανθρώπους από τα σπίτια τους και λαστιχένιες βάρκες για να φτάσουν στους οδηγούς που είχαν παγιδευτεί στις στέγες των αυτοκινήτων.

Προβλήματα στους σιδηροδρόμους και τον ηλεκτρισμό

Οι μεταφορές επηρεάστηκαν επίσης από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις. Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας με σχεδόν 300 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε κοντά στη Μάλαγα, αν και οι σιδηροδρομικές αρχές δήλωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι οδικές μετακινήσεις είναι ήδη δύσκολες λόγω των πεσμένων δέντρων και των κατεστραμμένων οχημάτων. Οι προσπάθειες διάσωσης παρεμποδίστηκαν, είπε ο Mazón, από κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος που άφησαν περιοχές χωρίς ρεύμα, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές μπλόκαραν από κλήσεις. Είπε ότι η περιφερειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης είχε δεχτεί περίπου 30.000 κλήσεις.

Επίσης, περίπου 155.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή της Βαλένθια, λέει ένας τοπικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, και η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Adif λέει ότι τα τρένα στις γραμμές υψηλής ταχύτητας που εκτελούν τα δρομολόγια Μαδρίτη-Βαλένθια και Βαρκελώνη-Βαλένθια ακυρώθηκαν.

«Η γειτονιά έχει καταστραφεί, όλα τα αυτοκίνητα είναι το ένα πάνω στο άλλο, είναι κυριολεκτικά θρυμματισμένη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ο Christian Viena, ιδιοκτήτης μπαρ στο χωριό Barrio de la Torre της Βαλένθια.

Rescuers freed drivers stranded in floodwaters in Alzira, #Spain, on October 29, as torrential rain caused devastating flash flooding in the #Valencian community.



The flash floods have so far killed at least 62 people, officials said.



Credit: Bombers Consorci VLC via Storyful pic.twitter.com/aKiJdcjRM1 — WeatherBug (@WeatherBug) October 30, 2024

«Όλα είναι ένα ολοκληρωτικό ναυάγιο, όλα είναι έτοιμα να πεταχτούν. Η λάσπη έχει βάθος σχεδόν 30 εκατοστά».

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τηλεοπτικά μέσα σε όλη την Ισπανία έχουν γεμίσει με εκκλήσεις καθώς άνθρωποι προσπαθούν να εντοπίσουν αγαπημένα τους πρόσωπα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός εδαφικής πολιτικής, λέει ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να παράσχει επίσημα στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι αγνοούνται.

Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας αναπτύχθηκαν στις κατεστραμμένες περιοχές. Οι υπηρεσίες διάσωσης έσπευσαν επίσης προς τα ανατολικά από άλλες περιοχές της Ισπανίας. Η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας δημιούργησε μια επιτροπή κρίσης για να βοηθήσει στο συντονισμό των προσπαθειών διάσωσης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο μήνυμά του δήλωσε ότι δεκάδες πόλεις έχουν πλημμυρίσει και προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει.

«Για όσους αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, όλη η Ισπανία αισθάνεται τον πόνο σας», είπε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. «Προτεραιότητά μας είναι να σας βοηθήσουμε. Καταθέτουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουμε να συνέλθουμε από αυτήν την τραγωδία».

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' μίλησε για «τεράστιες καταστροφές» στις υποδομές και λέει ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές.

«Μαζί με τη βασίλισσα, θα θέλαμε να μεταφέρουμε τα συλλυπητήριά μας σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γνωρίζουν ακόμη τι έχει συμβεί σε ορισμένους συγγενείς τους», δήλωσε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης σε μια σύντομη δήλωση.

Ο αριθμός των νεκρών πιθανότατα θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες καθώς οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.

Στο χωριό Letur στη γειτονική περιοχή Castilla La Mancha, ο δήμαρχος Sergio Marín Sánchez είπε ότι έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για νέες ισχυρές βροχές

Η AEMET, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, δήλωσε ότι αναμένει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις στη Βαλένθια θα υποχωρήσουν σήμερα, αλλά σημείωσε ότι τμήματα της περιοχής παραμένουν σε συναγερμό.

Η καταιγίδα, ωστόσο, κατευθύνεται βόρεια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προειδοποιήσεις για τη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονταν και σε περιοχές της νότιας Ισπανίας.

«Προσοχή στα βορειοανατολικά της χερσονήσου και στη δυτική Ανδαλουσία: μπορεί να σημειωθούν πολύ ισχυρές βροχές», έγραψε το πρακτορείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Las lluvias intensas remiten este miércoles de la provincia de Valencia, pero todavía hasta las 14:00 horas hay aviso naranja en el interior de Castellón.



Precaución en el nordeste peninsular y Andalucía occidental: se podrán producir chubascos muy fuertes.

¡Mantente informado! pic.twitter.com/aDEOGWojrS — AEMET (@AEMET_Esp) October 30, 2024

Η Ισπανία έχει βιώσει παρόμοιες φθινοπωρινές καταιγίδες τα τελευταία χρόνια. Τίποτα, ωστόσο, δε συγκρίνεται με τις καταστροφές των τελευταίων δύο ημερών, που θυμίζουν τις πλημμύρες στη Γερμανία και το Βέλγιο το 2021 στις οποίες σκοτώθηκαν 230 άνθρωποι.

#BreakingNow: Spain has been hit by a massive flood disaster, with more than 51 people dead in the Valencia region alone. But this figure is expected to rise further. 🇪🇸

Pray for Valencia ,Spain 🙏🙏#floodthestreets #Flood #Spain pic.twitter.com/sTlaFkpK2C — Meenamano15 (@meenamano15) October 30, 2024

Η Ισπανία εξακολουθεί να ανακάμπτει από μια σοβαρή ξηρασία και συνεχίζει να καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Οι επιστήμονες λένε ότι τα αυξημένα περιστατικά ακραίων καιρικών συνθηκών πιθανότατα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Βοήθεια από την ΕΕ

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η ΕΕ θα βοηθήσει χρησιμοποιώντας το δορυφορικό της σύστημα γεωπαρακολούθησης Copernicus «για να βοηθήσει στο συντονισμό των ομάδων διάσωσης».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό πολιτικής προστασίας που θα προσφέρει τη συνδυασμένη βοήθεια των άλλων 26 χωρών-μελών, εάν η Ισπανία ζητήσει βοήθεια.

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να βοηθήσει», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Αυτό που βλέπουμε είναι καταστροφικό. Ολόκληρα χωριά είναι καλυμμένα με λάσπη, άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο σε δέντρα και αυτοκίνητα που παρασύρονται από τη μανία των νερών» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

