Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 11.320 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Μεταξύ των θανάτων που έχουν καταγραφεί έως αυτή τη στιγμή βρίσκονται 4.650 παιδιά και 3.145 γυναίκες, ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς. Επιπλέον, 29.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο υπουργός Υγείας της Χαμάς είπε, από την πλευρά του, ότι δεκάδες πτώματα είναι διασκορπισμένα στους δρόμους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και είναι αδύνατη η περισυλλογή τους, καθώς ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί τα ασθενοφόρα και τους διασώστες που επιχειρούν να τα προσεγγίσουν.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ και περισσότεροι από 240 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Μόλις τέσσερις όμηροι έχουν απελευθερωθεί μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

