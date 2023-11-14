Καθώς οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν την επίθεσή τους εντός της πόλης της Γάζας, το BBC Verify απέκτησε μια δορυφορική εικόνα της περιοχής γύρω από το νοσοκομείο Al-Shifa από τις 11 Νοεμβρίου. Στην περιοχή σημειώθηκαν σφοδρές μάχες με περισσότερους από 2.000 ανθρώπους εγκλωβισμένους.

Η εικόνα φαίνεται να δείχνει στρατιωτικά οχήματα σταθμευμένα σε πολλές θέσεις σε ανοιχτό έδαφος, περίπου 600 μέτρα μακριά από το νοσοκομείο.

Μία από αυτές είναι οι εγκαταστάσεις ενός σχολείου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC.

Συγκρίναμε επίσης το σχήμα και το περίγραμμα των οχημάτων με προηγούμενες δορυφορικές εικόνες ισραηλινών στρατιωτικών σχηματισμών και μοιάζουν με τανκς καθώς και με μπουλντόζες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των ερειπίων για τα προωθούμενα οχήματα.

Ορατά είναι επίσης σύννεφα καπνού, μεταξύ άλλων στην άμεση περιοχή από το νοσοκομείο όπου έχουν αναφερθεί εκρήξεις.

