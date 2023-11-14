Σε δημοπρασία το κρανίο Τρικεράτωπα που έζησε πριν από 68 εκατομμύρια χρόνια

Το κρανίο ενός Τρικεράτωπα – εκ των πλέον αναγνωρίσιμων δεινοσαύρων – που χρονολογείται πριν από 68 εκατομμύρια χρόνια, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι την ερχόμενη Τρίτη.

Το κρανίο του φυτοφάγου Τρικεράτωπα ανακαλύφθηκε το 1998 στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ και ονομάστηκε «Baby Jane» από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του.

Εκτιμάται πως η τιμή πώλησης θα κυμανθεί μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ. Το υψηλότερο αντίτιμο για κρανίο Τρικεράτωπα ήταν 572.000 ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο το 2021.

Τον τίτλο του ακριβότερου απολιθώματος δεινοσαύρου κατέχει ο ολοκληρωμένος σκελετός ενός Τυραννόσαυρου Ρεξ που το 2021 πουλήθηκε έναντι 29 εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη.

«Όλα τα παιδιά – αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά, όπως εμείς – αναγνωρίζουν ένα τέτοιο κρανίο», τόνισε ο Ιπολίτ ντε λα Φερονιέρ, επικεφαλής της δημοπρασίας. «Υπάρχουν βέβαια ολοκληρωμένοι σκελετοί, αλλά για τους συλλέκτες, ίσως είναι βολικότερο να έχουν ένα κρανίο στο σαλόνι τους», συμπλήρωσε.

Με μήκος που έφθανε τα 9 μέτρα, ο Τρικεράτωψ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δεινοσαύρους της οικογένειας των Κερατοψίδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

