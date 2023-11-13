Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκτός κυβερνητικού σχήματος έθεσε την Υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ, ο οποίος προβαίνει σε ανασχηματισμό το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Σούνακ τελούσε υπό πίεση να καθαιρέσει την κα Μπράβερμαν μετά από τα αμφιλεγόμενα και «εμπρηστικά» σχόλιά της για τη μαζική πορεία των 300.000 πολιτών υπέρ της Παλαιστίνης που διεξήχθη το Σάββατο στο Λονδίνο.

Η κα Μπράβερμαν είχε κάνει λόγο για «πορεία μίσους» από φιλοπαλαιστινιακό «όχλο» με διασυνδέσεις με τη Χαμάς και είχε προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις κατηγορώντας την αστυνομία για μεροληψία υπέρ αυτών.

Η αντιπολίτευση απέδωσε στα σχόλια αυτά την κάθοδο στο Λονδίνο μελών ακροδεξιών ομάδων, που προξένησαν επεισόδια με την αστυνομία.

Συνολικά έγιναν πάνω από 140 συλλήψεις. Οι περισσότερες αφορούσαν ακροδεξιά στοιχεία και οι υπόλοιπες ομάδα που διασπάστηκε από τη διαδήλωση στο τέλος και προκάλεσε επεισόδια.

Η κα Μπράβερμαν επανήλθε την Κυριακή μέσω Χ, γράφοντας ότι οι δρόμοι του Λονδίνου «μολύνονται από μίσος, βία και αντισημιτισμό», επικρίνοντας τα «άρρωστα» συνθήματα και πλακάτ με αντισημιτικό περιεχόμενο που εθεάθησαν στη διαδήλωση.

Στελέχη της κυβέρνησης, με τελευταίο σήμερα το πρωί τον Υφυπουργό Άμυνας Τζέιμς Χίπι, πήραν αποστάσεις από την κα Μπράβερμαν, λέγοντας ότι δε θα χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι τέτοια γλώσσα.

Ο κ. Σούνακ δεχόταν όμως πιέσεις και από την πιο δεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος που στηρίζει την Υπουργό Εσωτερικών για παραμονή στη θέση της.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να ζητήσει από τη Μητροπολιτική Αστυνομία να γίνει πιο αυστηρή ως προς την άμεση σύλληψη διαδηλωτών που φωνάζουν ή κρατούν αντισημιτικά συνθήματα. Παράλληλα φέρεται να εξετάζει προώθηση αυστηρότερης νομοθεσίας για τη δίωξη διαδηλωτών που χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα και καπνογόνα ή που σκαρφαλώνουν σε αγάλματα.

Ο κ. Σούνακ είπε το Σαββατοκύριακο πως τόσο οι ακροδεξιοί «αλήτες» όσο και εκείνοι που φωνάζουν αντισημιτικά συνθήματα ή φορούν σύμβολα της Χαμάς πρέπει να υφίστανται την πλήρη ισχύ του νόμου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, εξάλλου, έχει δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες δύο ανδρών και δύο γυναικών που καταζητούνται είτε επειδή φορούσαν διακριτικά της Χαμάς είτε επειδή κρατούσαν πλακάτ με αντισημιτικό περιεχόμενο.

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ονόμασε τον μέχρι τώρα υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι ως νέο υπουργό Εσωτερικών της χώρας, μετά την αποπομπή τής Σουέλα Μπράβερμαν.

Πηγή: skai.gr

