Επίθεση με drone στο Κρεμλίνο: Η Μόσχα επαναφέρει στο τραπέζι τα πυρηνικά - Με εξόντωση του Ζελένσκι απειλεί ο Μεντβέντεφ Κόσμος 21:26, 03.05.2023

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τους στρατιωτικούς ακόλουθους, η ρωσική προσέγγιση για την πυρηνική αποτροπή έχει αμυντικό χαρακτήρα