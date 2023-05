Κίεβο: Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο - Tι εκτιμούν οι Ουκρανοί

Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, μια επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στο Κίεβο, τόνισε σήμερα Τετάρτη η ουκρανική προεδρία.

Ο γραμματέας Τύπου του Ουκρανού προέδρου, Σέρχι Νικιφόροφ, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τη λεγόμενη επίθεση drone στο Κρεμλίνο στις 3 Μαΐου, καθώς στόχος του Κιέβου είναι να απελευθερώσει ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα ρωσικά στρατεύματα και όχι τη Μόσχα.



«Δεν έχουμε πληροφορίες για τις λεγόμενες νυχτερινές επιθέσεις στο Κρεμλίνο, αλλά όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρόεδρος Ζελένσκι, η Ουκρανία κατευθύνει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους για την απελευθέρωση των εδαφών της και όχι για την επίθεση άλλων», είπε ο Νικιφόροφ στο BBC.

