Το Κρεμλίνο απειλεί με κλιμάκωση μετά την καταγγελία για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν – Κίεβο: «Δεν έχουμε καμία σχέση»

Με σκληρά αντίποινα απειλεί πλέον η Μόσχα το Κίεβο, μετά την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Πούτιν με δύο drones που ισχυρίζεται ότι απέτρεψε. Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι σταμάτησε μια επίθεση με drone στην προεδρική κατοικία.



Ήδη, οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο και σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά τις αναφορές του Κρεμλίνου. Ταυτόχρονα, οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή Χερσώνας.



Μόσχα: «Σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια»

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα πρόκειται για ένα ακόμα κύμα επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει οι ουκρανικές δυνάμεις με drones που στοχεύουν στη ρωσική επικράτεια.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα στόχευσαν το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρών ενεργειών που έγιναν από τον στρατό και τις ειδικές υπηρεσίες με την χρήση στρατιωτικού συστήματος ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Αντιμετωπίζουμε τις πράξεις αυτές ως σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου που πραγματοποιήθηκε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου, κατά την οποία σχεδιάζεται να παραστούν ξένοι καλεσμένοι...

«Η ρωσική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει απάντηση όπου και όταν το θεωρήσει σκόπιμο».

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο την ώρα της «επίθεσης των drones» και ότι ο Ρώσος πρόεδρος εργάζεται στο Νόβο Ογκαριόβο, στα περίχωρα της Μόσχας.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν δεν τροποποίησε το πρόγραμμά του και εργάζεται ως συνήθως. «Η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα αντιποίνων όπου και όποτε κρίνει», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ζελένσκι: "Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν, ούτε στην Μόσχα"

"Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν, ούτε στην Μόσχα. Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την κατηγορία της Ρωσίας ότι η Ουκρανία προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιώντας drones με στόχο το Κρεμλίνο.

Ερωτώμενος γιατί η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για επίθεση στο Κρεμλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε πως ο Πούτιν έχει ανάγκη να δώσει κίνητρο στο λαό του, καθώς δεν έχει να επιδείξει καμία νίκη.

Η Ουκρανία "δεν έχει καμία σχέση" με την επίθεση με drones

Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, μια επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στο Κίεβο, ανέφερε νωρίτερα η ουκρανική προεδρία.

Ο γραμματέας Τύπου του Ουκρανού προέδρου, Σέρχι Νικιφόροφ, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τη λεγόμενη επίθεση drone στο Κρεμλίνο στις 3 Μαΐου, καθώς στόχος του Κιέβου είναι να απελευθερώσει ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα ρωσικά στρατεύματα και όχι τη Μόσχα.



«Δεν έχουμε πληροφορίες για τις λεγόμενες νυχτερινές επιθέσεις στο Κρεμλίνο, αλλά όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρόεδρος Ζελένσκι, η Ουκρανία κατευθύνει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους για την απελευθέρωση των εδαφών της και όχι για την επίθεση άλλων», είπε ο Νικιφόροφ στο BBC.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an…