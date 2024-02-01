Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο νεοδιορισθείς προσωρινός διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Μαρκ Τζόουνς δηλώνει πως μπορεί να φανταστεί μια συμφωνία επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, κάνοντας πάντως λόγο για «αμοιβαία δάνεια».

Στην πρώτη συνέντευξή του μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του, στους Times, ο κ. Τζοόυνς ερωτάται αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε δύο χρόνια να επιβλέπει έναν διακανονισμό για την επιστροφή των Γλυπτών.

«Ναι», απαντά. «Θα μπορούσα εύκολα να φανταστώ μια σχέση μεταξύ ημών και του Μουσείου Ακρόπολης που θα περιλάμβανε αμοιβαία δάνεια. Γιατί όχι; Έχουν κι αυτοί κάποια αρκετά υπέροχα αντικείμενα».

Ο κ. Τζοόυνς λέει πως αυτό που πραγματικά έχει σημασία και θα πρέπει να εξετάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τα νομικά δεδομένα περί κυριότητας και το παρελθόν, αλλά το παρόν και το μέλλον. «Αυτό που θα πρέπει να σκεφτόμαστε είναι πού θα δημιουργούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτά τα αντικείμενα», σχολιάζει.

Εκτιμά δε πως έχει βάση το επιχείρημα που χρησιμοποιείται κατά του επαναπατρισμού πολιτιστικών θησαυρών όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα περί δημιουργίας προηγούμενου που «θα άνοιγε τους υδατοφράκτες», οδηγώντας δηλαδή σε περισσότερες αξιώσεις επαναπατρισμού αντικειμένων.

«Για αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε διακανονισμούς με ανθρώπους ανά τον κόσμο που δείχνουν τα οφέλη του διαμοιρασμού αντικειμένων, της μετατροπής των διαφιλονικούμενων αντικειμένων σε αντικείμενα αμοιβαίας συνεργασίας αντί αιτιών εχθρότητας», εξηγεί.

Ο Μαρκ Τζόουνς επιβεβαιώνει, εξάλλου, τον στόχο καταγραφής της πλήρους συλλογής του Βρετανικού Μουσείου, περίπου 8 εκατομμυρίων αντικειμένων, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Αφορμή για αυτή την απόφαση στάθηκε η αποκάλυψη των κλοπών σχεδόν 2.000 αντικειμένων από τις αποθήκες του μουσείου σε διάστημα πολλών ετών, αποκάλυψη που έφερε τον πολύπειρο 72χρονο κ. Τζόουνς στη διεύθυνση του λονδρέζικου ιδρύματος.

