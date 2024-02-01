Οι άκρες των φτερών δύο επιβατικών αεροσκαφών της εταιρείας All Nippon Airways (ΑΝΑ) ήρθαν σε επαφή σήμερα, Πέμπτη στο αεροδρόμιο Οσάκα - Ιτάμι στην Ιαπωνία,όπως ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, το τελευταίο σε μια σειρά αεροπορικών ατυχημάτων στη χώρα.

Το περιστατικό μεταξύ των δύο αεροσκαφών της ιαπωνικής εταιρείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της Kansai Airports.

«Μας είπαν ότι δύο αεροπλάνα της ANA "γρατζουνίστηκαν" μεταξύ τους» λίγο μετά τις 10 το πρωί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος.

Από την επαφή δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Το νέο περιστατικό έρχεται μετά την θανατηγόρα σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Ιανουαρίου στο αεροδρόμιο Haneda της Ιαπωνίας όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

