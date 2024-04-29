Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Toν Οκτώβρη η δίκη για σεξουαλική επίθεση σε βάρος 2 γυναικών

Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που θεωρείται ύποπτος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών το 2021, θα δικαστεί τον Οκτώβριο του 2024, ανακοίνωσε απόψε η εισαγγελία του Παρισιού.

Νωρίτερα, ο διάσημος ηθοποιός είχε τεθεί υπό αστυνομική κράτηση.

«Στο τέλος της κράτησής του (…) επιδόθηκε στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ κλήτευση ώστε να εμφανιστεί ενώπιον ποινικού δικαστηρίου (…) για τις σεξουαλικές επιθέσεις που είναι πιθανόν να διαπράχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 σε βάρος των δύο θυμάτων, στα γυρίσματα της ταινίας “Les volets verts”» διευκρίνισε η εισαγγελία.

Ο ηθοποιός, που ήδη διώκεται για άλλο βιασμό, κατέθετε όλη την ημέρα σήμερα στην αστυνομία σχετικά με τις καταγγελίες δύο γυναικών. Γύρω στις 20.30 (ώρα Ελλάδας), ένας από τους δικηγόρους του, ο Κριστιάν Σεν-Παλέ, είπε εξερχόμενος στους δημοσιογράφους ότι η αστυνομική κράτηση έληξε και ο Ντεπαρντιέ δεν βρισκόταν πλέον στο αστυνομικό τμήμα.

«Όταν ένας άνθρωπος κατηγορείται, μοιραία, κάποια στιγμή πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Σήμερα λοιπόν ήταν μια από αυτές τις ημέρες όπου έπρεπε να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες σε βάρος του, τις οποίες αμφισβητεί», πρόσθεσε ο δικηγόρος, εκφράζοντας τη λύπη του για τη διαρροή πληροφοριών στον Τύπο.

Μια διακοσμήτρια, που εργαζόταν στην ταινία “Les Volets Verts” το 2021, κατηγόρησε τον Ντεπαρντιέ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και το 2024 υπέβαλε μήνυση σε βάρος του. Η δεύτερη καταγγελία έγινε από τη βοηθό σκηνοθέτη στην ίδια ταινία.

Μια άλλη γυναίκα, βοηθός παραγωγής, κατηγορεί τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση που έγινε το 2014, όταν ήταν 24 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Courrier de d’Ouest, η γυναίκα κατέθεσε μήνυση στις 9 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας ότι της επιτέθηκε και της έκανε άσεμνες προτάσεις στα γυρίσματα της ταινίας “Le Magicien el les Siamois” του Ζαν-Πιερ Μοκί.

Σε βάρος του Ντεπαρντιέ ασκήθηκε δίωξη το 2020 για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, με θύμα τη νεαρή ηθοποιό Σαρλότ Αρνού.

Η ηθοποιός Ελέν Νταράς τον κατήγγειλε επίσης για σεξουαλική επίθεση στα γυρίσματα μιας ταινίας το 2007 αλλά η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο επειδή έχει παραγραφεί.

Στην Ισπανία, ο Ντεπαρντιέ κατηγορείται για βιασμό της δημοσιογράφου και συγγραφέα Ρουθ Μπάσα, το 1995.

Συνολικά, 20 γυναίκες τον έχουν καταγγείλει, είτε στη δικαιοσύνη, είτε με δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

