Δημοσιεύθηκε, νωρίτερα σήμερα, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, η Υπουργική Απόφαση για τα νέα παιδαγωγικά μέτρα που καθιερώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί και η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, η οποία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες έχει δεχθεί 148 αναφορές από γονείς και μαθητές.

«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι να προστατεύσουμε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή από την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας, ώστε κανένα παιδί να μην είναι μόνο του απέναντι σε περιστατικά bullying», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Αναλυτικότερα, η Υπουργική Απόφαση θεσμοθετεί μέρος των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη, σε εκδήλωση της 9ης Απριλίου 2024, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έτσι, το νέο πλαίσιο περί των παιδαγωγικών μέτρων έχει ως εξής:

* Εισάγεται η αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ή μέχρι (5) μέρες κατά περίπτωση, ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν αποβολή από τα μαθήματα μιας (1) ή δύο (2) ημερών.

* Εισάγεται το μέτρο της ωριαίας απομάκρυνσης, του αποκλεισμού από δράσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνει το σχολείο καθώς και της αλλαγής τμήματος, που δεν προβλέπονταν στο ισχύον πλαίσιο.

* Καθίσταται πιο ευέλικτη η διαδικασία για την εφαρμογή του μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

* Σε περίπτωση μαγνητοφώνησης, φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης εκπαιδευτικού ή μαθητή επιβάλλεται το μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ή μέχρι πέντε (5) ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τότε εφαρμόζεται το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία αποκατάστασης της δαπάνης για φθορά/καταστροφή, ολική ή μερική, που προκαλούν μαθητές σε σχολικά κτίρια, χώρους και παραρτήματα αυτών, καθώς και σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό εντός αυτών, την όποια είτε αναλαμβάνει να καταβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας ή ο ίδιος ο μαθητής, εάν είναι ενήλικος, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, αυτή βεβαιώνεται και ακολουθείται η διαδικασία είσπραξής της.

Η εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί περιλαμβάνονται:

* Δύο προγράμματα επιμόρφωσης για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τις τετραμελείς ομάδες δράσης σε κάθε διεύθυνση, τους Διευθυντές 14.000 Σχολικών Μονάδων και τους Υπευθύνους Αποδέκτες Αναφορών.

* Εισαγωγή προγράμματος Δράσεων Ενεργού Πολίτη (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Α' Λυκείου, 4 ώρες τον μήνα).

* Οριζόντια (σε όλα τα μαθήματα) εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες ζωής (lifeskills) από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου.

* Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων.

* Επαναφορά της διάκρισης απουσιών σε δικαιολογημένες και μη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

