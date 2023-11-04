Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι πραγματοποίησε σήμερα αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τις ισραηλινές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός δείχνει τον Χαλέβι να συναντά τον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο. Στρατηγός Ιτζίκ Κοέν, και άλλους αξιωματικούς.



הרמטכ״ל בהערכת מצב עם הלוחמים בעזה: ״חזקו את הרוח, גאה בכם״ pic.twitter.com/9FUiAiLCR0 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 4, 2023

Πηγή: skai.gr

