Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι πραγματοποίησε σήμερα αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τις ισραηλινές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.
Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός δείχνει τον Χαλέβι να συναντά τον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο. Στρατηγός Ιτζίκ Κοέν, και άλλους αξιωματικούς.
הרמטכ״ל בהערכת מצב עם הלוחמים בעזה: ״חזקו את הרוח, גאה בכם״ pic.twitter.com/9FUiAiLCR0— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 4, 2023
Πηγή: skai.gr
