Επίσκεψη του αρχηγού του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού στα στρατεύματα μέσα στη Γάζα - Δείτε βίντεο

 Ο Χαλέβι συνάντησε τον διοικητή της 162ης Μεραρχίας και άλλους αξιωματικούς

χαλέβι

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι πραγματοποίησε σήμερα αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τις ισραηλινές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός δείχνει τον Χαλέβι να συναντά τον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο. Στρατηγός Ιτζίκ Κοέν, και άλλους αξιωματικούς.
 

Πηγή: skai.gr

