Κατάρ: Ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Γάζας περιπλέκει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου συναντήθηκε σήμερα τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Ά:ντονι Μπλίνκεν, στον οποίο εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πρόοδο στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων 

Όμηροι

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Λωρίδας της Γάζας περιπλέκει τις προσπάθειές του να διαμεσολαβήσει για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έκανε το σχόλιο αυτό σε σημερινή του συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

