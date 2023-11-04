Κατάρ: Ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Γάζας περιπλέκει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Λωρίδας της Γάζας περιπλέκει τις προσπάθειές του να διαμεσολαβήσει για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έκανε το σχόλιο αυτό σε σημερινή του συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

