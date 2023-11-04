Λογαριασμός
IDF: Η Χαμάς επιτέθηκε σε στρατεύματα καθώς άνοιγαν διάδρομο εκκένωσης των Παλαιστινίων - Δείτε βίντεο

Οι IDF υποστηρίζουν ότι η Χαμάς εκτόξευσε όλμους και κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στα στρατεύματα που εργάζονταν για να ανοίξουν το δρόμο.

Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατηγορούν τη Χαμάς ότι επιτέθηκε  σε στρατεύματα που εργάζονται για να ανοίξουν ανθρωπιστικό διάδρομο για την εκκένωση των Παλαιστινίων από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Νωρίτερα σήμερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee ανακοίνωσε ότι μεταξύ 1:00 μ.μ. και 4:00 μ.μ. ο δρόμος Salah a-Din θα ήταν ανοιχτός για τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν στη νότια Γάζα.

Οι IDF λέει ότι η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και εκτόξευσε όλμους και κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στα στρατεύματα που εργάζονταν για να ανοίξουν το δρόμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς το έκανε «για να αποτρέψει το άνοιγμα του δρόμου για τη μετακίνηση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας».

Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, λέει το IDF.

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει ήδη κατηγορήσει τη Χαμάς ότι προσπαθεί να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα, όπου ο στρατός έχει επικεντρώσει τις περισσότερες αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επίθεση.
 

