Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατηγορούν τη Χαμάς ότι επιτέθηκε σε στρατεύματα που εργάζονται για να ανοίξουν ανθρωπιστικό διάδρομο για την εκκένωση των Παλαιστινίων από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Νωρίτερα σήμερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee ανακοίνωσε ότι μεταξύ 1:00 μ.μ. και 4:00 μ.μ. ο δρόμος Salah a-Din θα ήταν ανοιχτός για τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν στη νότια Γάζα.

Οι IDF λέει ότι η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και εκτόξευσε όλμους και κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στα στρατεύματα που εργάζονταν για να ανοίξουν το δρόμο.

Another opening of the humanitarian route was announced today by @AvichayAdraee for civilians to relocate southward on the Salah Al-Din route in Gaza between 13:00-16:00.



Hamas attempted to prevent Gazan civilians from evacuating, including by firing at IDF soldiers sent to… pic.twitter.com/aNy20fYCi8 — Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2023

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς το έκανε «για να αποτρέψει το άνοιγμα του δρόμου για τη μετακίνηση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας».

Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, λέει το IDF.

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει ήδη κατηγορήσει τη Χαμάς ότι προσπαθεί να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα, όπου ο στρατός έχει επικεντρώσει τις περισσότερες αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επίθεση.



דובר צה"ל בערבית עדכן מוקדם יותר היום כי בין השעות 13:00-16:00 ציר "צאלח אלדין" שברצועת עזה ישמש למעבר הומניטרי לתושבי צפון הרצועה שטרם נעו דרומה למען שמירה על ביטחונם>> pic.twitter.com/oEDK97DGqi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023

